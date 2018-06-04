原标题：川航回应成都至海口航班返航：系空调供气系统故障

新京报快讯（记者潘佳锟 吴荣奎）今日（4日）上午，新京报记者从川航处获悉，四川航空3U8751成都至海口航班因机械故障，起飞不到一小时候返航，并于10时11分安全落地成都双流国际机场。下午川航方面回应称，航班因空调供气系统故障返航。

上午有消息称，四川航空3U8751航班起飞不到一小时后返航。记者查询川航官网，显示当日3U8751航班成都飞往海口，计划8时35分出发，现状态为返航。

川航客服证实，上述航班实际出发时间为9时19分，后返航并于10时11分安全落地成都双流国际机场。起初系统显示返航原因为“航空公司原因”。其再次核实后是“机械故障”。现将更换飞机执行成都飞往海口的航班，预计起飞时间为13时10分。

下午，就具体故障原因，川航方面回应，该航班因空调供气系统故障返航。目前，川航已为该航班旅客安排好成都至海口行程。

责任编辑：张玉