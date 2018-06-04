天津规划国土部门28人被处理 涉赵晋名下地产项目

原标题：天津规划国土部门28人受严肃处理，涉赵晋名下多个地产项目

澎湃新闻记者 李闻莺

“最牛房地产商”赵晋引发的官场地震仍未完全停止。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从多方获悉，4月24日，天津市纪委、市监察委发布《关于我市规划国土部门相关人员审批房地产项目严重违纪问题的通报》（津纪通〔2018〕12号）。

通报显示，2016年8月，中央纪委转来国家审计署《审计要情》，反映天津市相关部门和人员在和平区诚基中心、河北区君临大厦、河东区卓越浅水湾、河西区恒盛大厦房地产项目中，涉嫌低价出让土地、违规审批规划和验收、造成国有权益巨额损失等问题。

天津市委高度重视，要求有责必问、问责必严，绝不姑息、绝不手软，依法依纪严肃处理。在中央纪委指导下，市纪委成立专案组，对规划国土部门相关责任人员严重违反工作纪律、不认真履行职责问题进行彻查。

最终，包括天津市国土资源和房屋管理局原局长吴延龙、天津市规划局原局长任雨来在内的28人受到严肃处理。

君临大厦造成国有权益损失16.9亿元

赵晋是谁？如果你看过电视剧《人民的名义》，很容易联想到剧中人物赵瑞龙。

和赵瑞龙一样，赵晋也是一名“官二代”。

他出生于1973年，是家中独子，有一个曾经担任江苏省委常委、秘书长的父亲赵少麟。凭借这般特殊背景，赵晋在房地产市场“驰骋”20余年，以“非常手段”大肆布局，一步步构建了自己的“房地产帝国”。

2014年6月，赵晋及其公司多名高管被有关部门带走。2014年10月，赵少麟被查。

在此前后，包括国家行政学院原常务副院长何家成，山东省委原常委、济南市委原书记王敏，江苏省委原常委、南京市委原书记杨卫泽，天津市委城乡规划建设交通工作委员会原书记沈东海、中央纪委纪检监察室两名“内鬼”罗凯、申英在内，众多官员被赵氏父子拉下马。

2016年、2017年期间，赵少麟、何家成、王敏、杨卫泽等落马官员被陆续宣判，反腐风暴也席卷至天津规划国土部门。

澎湃新闻此前了解到，在赵晋的房地产版图中，天津是重要组成部分。他从2003年前后开始涉足当地，陆续开发了诚基中心、君临大厦、卓越浅水湾、恒盛大厦多个项目，直到2014年被带走，其名下还有天津名门广场和水岸银座两个在建楼盘尚未交付。

这些楼盘，分布在天津城不同区域，却有几个共同特点——都在绝佳地段、售价亲民，光鲜外表下隐藏着高密度、低配套等诸多问题，改规划、“偷面积”等违建手段亦被用到“极致”。

卓越浅水湾

基于上述问题，天津市纪委对本市规划国土部门涉及到的相关责任人进行了彻查。

根据天津市纪委发布的通报，2003年-2013年，原天津市规划和国土资源局、天津市规划局、天津市国土资源和房屋管理局等单位相关人员，在诚基中心项目中，违规低价出让土地、违规确定增加13万平方米建筑面积的土地出让金计收标准、违规批准8.3万平方米夹层面积不计入建筑面积，造成国有权益损失7.8亿余元；

在君临大厦项目中，相关部门违规批准6.9万平方米夹层面积、5.9万平方米虚假装饰性阳台不计入建筑面积，造成国有权益损失超过3.4亿元；

在卓越浅水湾项目中，相关部门违规批准7.9万平方米虚假装饰性阳台以及管道夹层不计入建筑面积，造成国有权益损失约4.7亿元；

在恒盛大厦项目中，相关部门违规批准1.1万平方米虚假装饰性阳台及管道夹层不计入建筑面积，造成国有权益损失约8800万元。

上述四个项目，共计造成国有权益损失16.9亿元。

诚基中心

23人受党纪政务处分

如此重大的损失，谁来承担责任？

天津市纪委通报显示，根据案件事实和有关法纪规定，天津市规划国土部门共有28人受到严肃处理。

其中，受到党纪政务处分的有23人。

澎湃新闻梳理发现，23人中有3名正厅级官员。他们分别是：

吴延龙，天津市国土资源和房屋管理局原局长，给予开除党籍和行政撤职处分，降为正科级非领导职务；

任雨来，天津市规划局原党委副书记、局长，原任天津市规划和国土资源局原党委副书记、局长，给予留党察看二年处分，退休待遇降为正处级非领导职务待遇；

蔡云鹏，天津市国土资源和房屋管理局党委委员、副书记、局长，原任天津市规划和国土资源局总经济师兼土地交易中心主任，给予党内警告处分。

同时还有5名副厅级官员受到党纪政务处分。他们分别是：

李春梅，天津市规划局原党组成员、巡视员、副局长，给予撤销党内职务、行政撤职处分、降为副局级非领导职务；

郑嘉轩，天津市城乡建设委员会党委委员、副主任，原任天津市规划和国土资源局建设管理处处长、天津市规划局总建筑师，给予撤销党内职务、行政撤职处分，降为正处级非领导职务；

唐连蒙，天津市国土资源和房屋管理局党委委员、副局长，原任天津市规划和国土资源局土地市场处副处长，给予党内严重警告处分；

郭凤平，天津市长芦盐业集团有限公司党委副书记、副总经理，原任天津市规划局副局长，给予党内警告处分；

廉敬民，原任天津市规划和国土资源局副局长，给予党内警告处分。

另有6名处级或科级干部被降级、免职。他们分别是：

天津市测绘院测绘一院院长戴鑫，给予留党察看一年、降低岗位等级处分，降为副主任科员；

天津市地质矿产勘查开发局经济处主任科员赵晖，给予留党察看一年、降低岗位等级处分，降为科员；

天津市规划局副总规划师孙银、建设项目处处长，给予撤销党内职务、行政撤职处分，降为副处级非领导职务；

天津市规划局津南区规划分局党组书记、局长孙革，给予党内严重警告处分，免职处理；

天津市规划局河西区规划分局党组成员、副局长窦川茸，给予党内严重警告处分，免职处理；

天津市规划局河东区规划分局原局长杨凯，给予开除党籍处分，退休待遇降为副科级非领导职务待遇。

3名处级或科级干部被给予党内严重警告处分。分别是：天津市人民政府办公厅七处处长单国雁，天津市规划局市政基础设施处处长陈继顺，天津市规划局河北区规划分局执法监察科主任科员吴玉兰。

4名处级或科级干部被给予党内警告处分。分别是：天津市海河教育园区投资开发有限公司党委委员、书记、董事长周道成，原任天津市土地交易中心招商交易部部长阎丽萍，天津市国土资源和房屋管理局土地利用处副处长霍长宝，天津市规划局建设项目处副处长滕人瑶。

2名处级或科级干部被给予行政记过处分。分别是：天津市规划局东丽区规划分局副局长张爱萍和天津市规划局河西区规划分局建管科科长毕凯。

3人移送司法

根据天津市纪委通报，因牵涉赵晋开发的项目，该市规划国土部门被严肃处理的28人中还有3名官员被移送司法处理。

他们分别是：段宝森，天津市国土资源和房屋管理局原副局长；周健，天津市规划局河西区规划分局原局长；王樾，天津市规划局建设项目处原副处长。

上述3人均被给予开除党籍、开除公职处分，涉嫌犯罪问题线索移送司法机关处理。

另据公开信息，2018年2月，段宝森涉嫌受贿罪一案经天津市南开区人民检察院侦查终结，已移送公诉部门审查起诉。

2017年9月，周健因嫌滥用职权罪、受贿罪一案，经天津市人民检察院侦查终结，已移送公诉部门审查起诉。

2017年10月，王樾因滥用职权罪、受贿罪，一审被判处有期徒刑两年六个月。

此外，天津市规划局河西区规划分局执法监察科科长王若、天津市规划局河东区规划分局建管科主任科员张庆禄，被给予诫勉谈话处理。

对于天津市规划和国土房管系统发生的严重违纪案件，天津市纪委在通报中指出，“该案涉及党员干部人数之多、涉案金额之大、后果之严重实属罕见，令人震惊。”

通报归纳了几个主要问题：一是“一把手”带头违纪违法。在被查处的28名人员中，有市、区两级规划国土单位“一把手”5名，部门“一把手”6名。“关键少数”的蜕变失守，产生恶劣的示范效应。

二是审批监管集体沦陷。被查处的党员干部在土地出让、规划审批、审核验收等各个监管环节把关不严、层层失守，审批验收如走过场，监督管理形同虚设，集体沦为不法商人肆意攫取高额非法利润的工具。

三是社会影响十分恶劣。天津市房地产建设开发的“诚基模式”在全国建设领域声名狼籍，不仅造成国有权益损失16.9亿元，坑害广大购房群众，而且与官员腐败问题深入交织，侵蚀政治生态，严重败坏天津改革发展形象。

特别是审核把关不严导致建设“鸽子窝”楼房，一层楼被隔成60多户，由此引发一系列社会治安问题，至今仍是危及社会秩序稳定的安全隐患。

天津市纪委认为，规划国土系统出现的集体塌陷，再次向全市敲响警钟。这些严重违法违纪问题，与政治生态不健康、圈子文化和好人主义盛行有直接关系，必须持续净化政治生态。

通报还指出，城市建设的规划之笔，一旦任性涂鸦，就会蜕变为一支遗患无穷的“罪恶之笔”。

诚基中心、君临大厦、卓越浅水湾、恒盛大厦四个房地产项目均地处市区黄金地段，原本应当成为标志性建筑，为购房群众提供安居乐业之所。但规划国土部门一些党员干部置人民群众利益于不顾，对不法开发商擅自更改规划提高容积率、偷逃建筑面积等问题不予纠正。

这些项目投入使用后，给周边环境卫生、交通出行、治安管理、防火防灾带来沉重压力。一些购房群众在获悉开发商违规更改规划设计却能通过规划部门审核验收后，反应更加强烈，多次集体上访，影响天津改革发展稳定大局。

天津市纪委还强调了严格依纪依法履行职责和持之以恒推进全面从严治党的重要性。

通报称，天津规划国土部门一些党员领导干部，在执行国家政策上打折扣、搞变通，为不法商人违规项目建设开“一路绿灯”。河东区、河西区规划分局原局长明知卓越浅水湾、恒盛大厦两个房产项目存在偷逃建筑面积问题，非但不制止不处罚，还拍板决定审核验收通过。

由此可见，必须加快完善权力运行监督制约的制度体系，防止个人意见代替集体决策，切实做到权力行使到哪里，制度就规范到哪里，监督就跟进到哪里。

通报还指出，天津规划国土部门相关人员，在不法商人的围猎下，“明知不可为而为之”，“明知非法而不语”，部分涉案人员还屡屡得到提拔重用。这些问题表明，反腐败斗争压倒性态势已经形成，但还没有取得压倒性胜利。全面从严治党必须一以贯之、坚定不移。

责任编辑：张玉