军媒：城市“抢”人才 招贤榜列上退役军人更好

原标题：中国国防报：城市“抢”人才，招贤榜列上退役军人更好

在大学生毕业季，全国许多城市打起了人才争夺战。为吸引人才，各大城市使出各自的招数，以求“天下英才尽入吾彀”，再次印证了许多人曾经说过的那句话：“城市的竞争，实际上就是人才的竞争。”

例如，成都市出台规定，45周岁以下的全日制大学本科毕业生等各类人才，可以在成都直接落户；天津市推出了“海河英才”政策，吸引人才落户天津。武汉市规定，大学毕业生进武汉就业创业，购房享受八折优惠。珠海市规定，一二三类人才申请购买珠海市共有产权房，连续工作10年后可无偿获赠政府所持有的50%产权。还有南京、南昌、郑州、沈阳等城市，推出了为应届大学毕业生提供各种补贴的规定，纷纷以各自的政策优势和经济社会实力参与人才争夺战。

各大城市“抢”人才，这是令人欣喜的现象。然而，笔者想提醒一句，最好在招贤榜单上列上退役军人，将接收安置退役军人纳入人才强市规划。这不仅仅是尊崇军人的需要，也是人才建设的需要，我们要认识到退役军人实际上是一个特殊人才群体。

目前，大学生士兵已占兵员征集总数的一半，军队转业干部几乎人人都是军地高校毕业，退役军人中不仅有许多本科生，还有很多人拥有硕士博士学位。而且，退役军人大多责任心强、工作标准高，执行力强、做事雷厉风行，吃苦耐劳精神强、勇于牺牲奉献，创新精神强、勇于开拓新局面，纪律观念强、严格自我约束和管理，等等。退役军人身上有许多优点，而这些优点正是干事创业所需要的。由此，一大批退役军人到地方后成功开启了个人职业生涯的第二春，凭着军营养成的优良素质干出突出业绩。如任正非、柳传志等就是其中杰出的代表。

有不少城市看到了退役军人身上的优点，将其纳入人才引进范围。如浙江省舟山市普陀区建立了退役军人创新创业园，面向全国开放，只要你是履行兵役义务且具有创业实力的退役军人，就可以入园创业，并享受“3年办公场所免费、融资支持、公租房保障、购房补贴、创业补贴”等7大类、20项优惠政策。此举吸引了一批来自全国各地的退役军人入园创业，许多人带来了前景可观的创业项目。

广大退役军人是党和国家的宝贵财富，也是各地经济社会发展的宝贵财富。新中国成立初期，大批退役军人转业到地方工作，“南下干部”中绝大多数是刚从战场上走下来的老兵，他们在百废待兴的特殊时期成功进行了城市建设和管理。社会主义建设初期，全国哪条战线缺人就从退役军人中调人，使各条战线顺利打开了工作局面。改革开放初期，原基建工程兵部队官兵集体转业后首创了三天盖一层楼的“深圳速度”；受命创建蛇口工业区的转业干部袁庚率先立起了“时间就是金钱，效率就是生命”的标语牌，为深圳这块“试验田”的成功作出了重要贡献。新时代，建设现代化城市，广大退役军人也一定会作出新的重大贡献。因为，他们是人才，是人力资源财富。

来源：中国国防报

责任编辑：张玉