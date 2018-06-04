原标题：周永康令计划之后，又有人因“秘密文件”被查

来源：长安街知事

入党誓词里有句话，“保守党的秘密”。但长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，最近，又有党员领导干部在这方面忘掉初心：青海日报社原社长张伟被双开，并移送司法。除了涉嫌受贿，其还被指非法持有党的工作秘密文件。

保密不单是公务员的从业要求，还是宪法规定的每个公民应尽的义务。但近年来，包括周永康、令计划等“大老虎”在内的不少干部，都在这方面犯了错。

公开简历显示，1964年9月出生的张伟长期在青海省委党校工作，从教师渐次升至副校长。任省委副秘书长仅半年多，他就于2014年初出任青海日报社社长、党组书记，落马前为正厅级。

2016年底至2017年初，当地省委对包括青海日报在内的12家单位进行专项巡视，实现全覆盖。一年后，也就是2017年12月，张伟落马。值得注意的是，今年4月，当地第二轮巡视启动，将持续到8月。除了常规巡视，青海日报社被列为“回头看”目标。

由此可见，任职仅3年多，张伟就给所在单位政治生态造成了不小的负面影响。

青海纪委监委的双开通报显示，在省委对报社开展巡视期间，张伟弄虚作假，欺骗组织，对抗审查，非法持有党的工作秘密文件。此外，他还收受巨额贿赂、搞婚外情。

“保守党的秘密”是每个人入党时必须要作出的郑重承诺。可反观近年来在这方面犯错的落马干部，其中不乏周永康、令计划等重量级人物。

天津一中院查明，周永康违反保守国家秘密法的规定，在其办公室将5份绝密级文件、1份机密级文件交给不应知悉上述文件内容的曹永正。因犯故意泄露国家秘密罪，其获刑4年。加上受贿罪、滥用职权罪，周永康被决定执行无期徒刑。

同样在天津一中院，令计划被指通过时任中办秘书局局长霍克等人，非法获取大量国家秘密材料，严重破坏了国家保密制度。因犯非法获取国家秘密罪，其获刑五年。加上受贿罪、滥用职权罪，令计划被决定执行无期徒刑。

除此之外，2015年10月，福建人社厅副厅长黄小梅因违反保密法规，构成泄露国家秘密错误，造成严重不良后果，被留党察看一年、行政撤职，按正处级非领导职务安排工作。

失泄密与普通公务员无关？这种观念显然是错误的。根据相关规定，公务员必须严格遵守保密纪律，不私自转借、摘抄、录制、复印国家秘密文件资料，不得在公共场所或与家属、子女亲友谈论国家秘密，不得擅自处理应上交销毁的秘密文件等等。

而且保密还是每位公民应做到的。我国宪法规定，公民有保守国家秘密的义务，保守国家秘密法也要求全体国家工作人员和公民应严格遵守各项保密法规和制度。

责任编辑：张玉