武汉：遇重大突发事件政府网站要及时发声

原标题：武汉出台政府网站管理办法：遇重大突发事件政府网站要及时发声

楚天都市报讯（记者王荣海）昨日，记者从武汉市政府办公厅获悉，武汉市政府网站管理办法出台。办法明确，对因网站出现问题造成严重影响的，将对分管负责人和相关责任人员进行严肃问责。

管理办法规定，政府网站应当加强信息发布功能建设。按照以公开为常态、不公开为例外的原则，及时准确发布工作信息和文件、数据。政府网站发布或者转载其他网站信息时应当履行保密审查程序，注明信息来源。严禁刊登或者链接商业广告页面，严禁发布违反国家规定的信息，不得泄露个人隐私和商业秘密。

政府网站在遇有重大突发事件时应当按程序及时回应社会公众关切、解疑释惑，并根据事件发展和工作进展发布动态信息。对涉及本地、本部门的网络谣言，要及时发布辟谣信息。

办法规定，政府网站主办单位应当安排专人及时处理网民留言，并根据规定时限给予答复。

来源：楚天都市报

责任编辑：张义凌