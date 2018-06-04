原标题：上海空气重污染应急预案“升级”：启动门槛降低，提前量增加

《上海市空气重污染专项应急预案（2018版）》正式印发！市环保局说，与2016版预案相比，2018版预案增加了预警提前量，降低了预警启动门槛，对部分应急响应措施进行了细化和量化，也在长三角联动方面预留了接口。

提醒市民朋友：由于启动门槛降低，本市空气重污染预警的启动次数会比原来增加，但这并不意味着空气质量变差哦，而是各区、各部门和相关单位主动作为，提前开展应急减排，努力缓解空气污染程度！

新旧版本对比

三方面主要变化

与2016年12月发布的2016版预案相比，2018版预案主要做了以下三方面的修订：

对预警启动条件进行了优化和调整

1、主要以预测结果作为启动条件，增加预警提前量。将预案中“经监测预测”的提法全部修改为“经预测”，当预测有重污染时，至少提前一天启动预警。

2、降低预警启动门槛。蓝色预警由原来的“一天重度污染，或一天中度污染且可能出现短时重污染”调整为“一天轻度或中度污染且可能出现短时重污染”；黄色预警由原来的“两天重度污染”调整为“一天重度污染”；橙色预警启动条件由原来的“一天严重污染，或三天以上重度污染”调整为“一天严重污染，或两天及以上重度污染”；红色预警启动条件维持不变，仍为“未来一天环境空气质量指数（AQI）大于400”。

对部分应急响应措施进行了细化和量化

包括对应急响应期间工地、道路、堆场等冲洗作业频次进行了量化，以及对重点行业涉及大气污染物排放的管控企业名单及主要管控措施进行了更新，确保应急响应措施“可考核、可检查”。

在长三角联动方面预留了接口

长三角区域大气污染防治协作小组办公室今年即将牵头制定长三角区域空气重污染预警应急联动方案，为与之衔接，2018版预案增加了“重大活动保障期间，根据国家和长三角区域联动的要求，按程序启动相应等级的预警”的提法。

鉴于2018版预案对空气质量预测预报能力提出了更高的要求，为了进一步保障预报准确率，本市环保、气象部门已签署了新一轮合作协议，将按照“资源共享、共同发展、提升能力、服务生态”的原则，在大气环境监测与气象观测数据共享、能力建设和长三角联动、重大科技研究等方面开展更为深入、紧密的合作；同时，长三角区域各省市也将进一步加大数据共享力度，共同提升空气质量预报水平。

为了确保2018版预案各项响应措施落实到位，市空气重污染应急工作组要求各成员单位依据职责制定更细化的子预案，在加强信息通报和工作调度的同时，还将不定期组织开展对空气重污染应急响应措施落实情况的执法检查，依法处罚相关违法行为，并在主要媒体上曝光。欢迎广大市民加强监督，一旦发现重污染应急响应措施未落实到位的情况，可拨打12345或12369热线进行举报。

提醒市民朋友

1、随着启动门槛的降低，本市空气重污染预警的启动次数会比原预案增加，但这并不意味着空气质量变差了，而是各区、各部门和相关单位主动作为，提前开展应急减排，努力缓解空气污染程度。

2、预警启动增加后，可能会对市民们的生活和出行带来不便，中小学生的户外体育活动也可能暂停，但这么做的根本目的是为了保护大家的身体健康，请市民朋友们继续给予理解和支持。

2018版预案节选

来源：上海发布

责任编辑：余鹏飞