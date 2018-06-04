原标题：军媒：军事类玩具对于儿童国防观念萌芽意义重要，应加强规范

军事类玩具是指蕴含国防意义、具备军事特征、反映战争意境、供儿童玩耍游戏的物品。随着经济社会发展，人民群众生活条件普遍改善，家中的儿童玩具更加丰富多样。其中，军事类玩具占到相当大比例。国防教育从娃娃抓起，军事类玩具对于儿童国防观念萌芽有十分重要的意义。因此，应加强对军事类玩具研发的扶持、指导、规范、服务，盯紧设计、生产、销售、监管等环节，丰富玩具国防元素、发挥教育价值，启发少年儿童国防意识、培塑国防观念。

“哇！这些武器模型实在是太酷了，我长大后也要当兵，保卫祖国……”“六一”国际儿童节前夕，新疆昌吉市第五小学学生走进昌吉市国防教育展厅，参观我军列装的部分武器装备模型，他们兴奋地说，这个儿童节礼物真棒。 本文图均为 中国军网 图

小小玩具，托起童年梦想

“我小时候没有什么玩具，爸爸用木板为我做了一把大刀，有了它，村里的玩伴天天围着我转。从那时起，我就天天梦想挎大刀、骑白马，杀敌立功走天下。现在回想起来，我的从军情结就是那时有的。”某旅正营职干部刘珂玮说。很难想象，一把木质大刀竟然引领他走上从军之路。

与刘珂玮相比，9岁半的军娃林旭泽则“富有”得多。旭泽虽然还在上小学二年级，但他早已是军事类玩具“发烧友”。在自己的房间，旭泽亲手打造了一个军事类玩具王国。枪支、坦克、军用飞机，甚至导弹等模型一应俱全，地上、桌上、柜子里以及床上摆得满满当当。旭泽身穿“迷彩服”、头戴“迷彩帽”、脚蹬“作战靴”，腰别“小手枪”、坐上“迷彩车”，俨然一个解放军小战士。

林旭泽的妈妈孙晓瑜介绍，旭泽有大大小小、各形各色的军事类玩具几十件，他对这些玩具的喜爱到了痴迷程度，一放学就开始玩，就连睡觉手里还要攥个小坦克、小飞机什么的。

飞机、大炮、舰船等军事类玩具几乎是幼儿园男孩子的共同爱好。笔者在某幼儿园调查发现，一个班级有37名儿童，男孩21名，全部都有军事类玩具，拥有5件以上的17名，占男孩比例的81%，拥有10件以上的6人，占到28.6%。

与小朋友的喜爱相呼应的，是琳琅满目的军事类玩具市场。当前，市场上销售的军事类玩具可谓品类齐全、样式各异。

从类型上看，小到枪支弹药，大到航母导弹等各种玩具，应有尽有；从外形上看，既有卡通玩具，也有仿真玩具；从价格上看，既有几元、十几元的，也有几百元甚至上千元的。

军事类玩具不仅是儿童的专利，也是一些成年军迷收藏的重点。市民陈先生是军事类玩具、模型摆件的资深玩家，他的藏品大多是等比微缩模型，外形逼真、材料讲究、制作精良，内部布局仿制精准、机械构造灵活自如，可把玩、可收藏、可馈赠。他告诉笔者，由于身体原因没能参军，于是把自己对国防、对军队、对军人的感情全部倾注在军事类玩具上。他常说的一句话是：“一辈子最大的遗憾是没有当过兵，没有摸过真枪。”对陈先生而言，玩具不再是一种普通物件，而是精神的寄托。

值得关注的是，军事类玩具正由机械化向声、光、电、控的智能化、信息化方向发展，不少玩具不仅具有逼真外形，而且可以模拟声音、光影，有的还能实现远程遥控、影像传输等。这样的玩具更是小朋友的最爱。

军事类玩具启蒙国防意识。受军事类玩具影响，不少“小军迷”成为军事问题和武器装备的“小专家”，很多小朋友由此喜欢上军事题材的动画片、电影，有当兵的梦想。

“我最喜欢的玩具就是冲锋枪了，长大后，我要像我爸爸一样当解放军……”为迎接“六一”国际儿童节的到来，新疆昌吉军分区幼儿园开展“我最喜爱的玩具有哪些”趣味活动。活动一开始，军娃们就纷纷挑选出步枪、手枪、坦克、飞机等自己喜爱的玩具，高兴地比划起来。

启蒙益智，玩乐中藏隐忧

“玩具对儿童成长，甚至世界观、价值观的形成都有十分重要的影响。”江苏省徐州市八一中心幼儿园耿松老师在部队幼教系统工作30多年，是幼儿教育的专家。在她看来，幼儿的思维模式是线性、直接、一维的。

军事类玩具有着逼真的外形、严谨的构造。通过军事类玩具，儿童了解海、陆、空，感知枪、舰、机，完成由兴趣向认知的过渡，由此形成国防意识的启蒙。

耿老师认为，应从国防价值角度审视军事类玩具，任何一款军事类玩具都应该是严肃、认真、经得起推敲的精品。耿老师的观点在某种程度上反映了人们对当前良莠不齐的军事类玩具的担忧。

从流行趋势看，军事类玩具品种类型越来越多、外形设计不断出新、声光音效更加逼真，但在幼儿心智开发、国防意识培养方面却缺乏“走心”设计和深邃思考。

不少军事类玩具只是完成了对武器装备外形、构造的简单模仿，在功能指标、游戏使用等方面却思考不多。

笔者发现，有一款狙击步枪外形的玩具，或许是受到动漫产品、传统因素影响，枪身镶嵌着一个龙头模样的装饰；还有一款玩具启动电源后，它的外形可以在飞机和坦克两者之间切换。这类外形奇特怪异、功能生硬嫁接、现实与虚拟交叉的军事类玩具不在少数。

黑龙江省齐齐哈尔市青云小学校长唐志军认为，这种现代与传统、天上与地面不同要素的随意拼凑，不仅违背儿童对事物概念化的认知，还可能会打破儿童认知规律，产生时空错乱。

此外，如何引导儿童正确认识军事类玩具的功能、运用等，也极为重要。

在军事类玩具中，当数枪支种类最全、样式最多、销量最大、占比最高。有长有短、有大有小，有新型枪种也有怀旧枪种。不少枪支玩具能够发声发光、拆卸组装，甚至可以发射各式“子弹”，让孩子爱不释手。

“目前，枪支玩具存在的最大问题是技术标准把关不严。”河南省洛宁县公安局柴利波警官介绍，我国枪支管理十分严格，国家规定：当所发射弹丸的枪口比动能大于等于1.8焦耳/平方厘米时，一律认定为枪支。一旦购买超标枪支玩具，一是增加了游戏风险，二是还可能给自己带来不必要的麻烦。

因此，学校和家长不仅有责任引导儿童了解玩具功能、熟悉法律规定，还要使他们在情景模仿、角色扮演中，激发斗志、树立国防意识，而不是简单认为，有了“武器”就可以打打杀杀、以暴制暴。

强化引导，需要多管齐下

“造成军事类玩具市场乱象的根源，是法律法规、制度规定缺失。一直以来，我国在玩具立法上，重视使用安全、忽视文化内涵。”徐州市某律师事务所主任杜长春说。

《国家玩具安全技术规范》中，围绕玩具的用材、构造、承重、抗压性等制定了十分详细的技术标准，但在玩具的文化意涵、可能给儿童身心健康带来的影响等方面，却没有明确规定。

《中华人民共和国未成年人保护法》第三十五条规定：生产、销售用于未成年人的食品、药品、玩具、用具和游乐设施等，应当符合国家标准或者行业标准，不得有害于未成年人的安全和健康。在杜律师看来，此款规定中的“健康”，不仅包括身体健康，还应包括心理健康。

“军事类玩具研发应契合儿童兴趣爱好，在系列化、产业化上下功夫，探索‘童趣+益智+军味’的路子。”洛阳理工学院艺术学院王少宇老师说。他举例指出，军事类玩具应借鉴乐高玩具研发经验，努力形成动画、玩具系列文化产品，小朋友在玩玩具的同时，自然融入动画情节，通过游戏模拟战争、锻炼思维、体悟国防。

“儿童时期是个性形成的重要阶段，孩子的认识活动是具象的，对事物的认识主要依赖接触实物的直观感知。通过军事类玩具可以进行国防启蒙教育，引领孩子萌发爱国情感。从这个意义上讲，规范军事类玩具的研发、设计、生产和销售就显得尤为重要。”徐州空军勤务学院社科部胡伟副教授认为，应从完善法规、确立标准、精心设计、防止泄密做起，增强军事类玩具童趣和军味，提升军事类玩具的教育功能。

在胡伟看来，首先应逐步完善立法，补充军事类玩具的军事意涵、文化指向等内容，弥补军事类玩具研发、生产的制度盲点，确立积极向上、健康活泼、益智启蒙的鲜明导向。

其次，完善产品使用手册，标明技术标准，说明使用方法，提醒潜在风险，提供“游戏”剧本，展现玩具内涵，最大限度发挥启蒙功效。

最后，建立仿真军事类玩具生产资格认证制度，严把仿真玩具设计、生产、销售关。制定军事类玩具生产技术标准，特别要加强高仿军事类玩具的技术规范和制度约束，明确什么可以仿造、什么不可以仿造、可以仿造到什么程度等。

在对军事类玩具监管方面，军地双方要形成合力，指导做好高仿军事类玩具的脱密工作，协同开展市场监管检查，对超标超限的不合格玩具产品，要及时下架、销毁处理、追溯来源、堵塞渠道，推动军事类玩具市场良性发展。

来源：中国国防报

责任编辑：余鹏飞