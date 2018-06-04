从省长到省长书记“一肩挑” 他对这事批示上百次

原标题：从省长到省长书记“一肩挑”，他对这件事批示了100多次

6月5日，是第47个世界环境日。

6月4日，江西省政府新闻办、省环保厅联合举行“6·5世界环境日”新闻发布会，江西省环境保护厅副厅长石晶介绍2017年全省环境质量状况、2018年全省环境保护重点工作开展情况和下一步主要目标任务。

据其介绍，“省委、省政府主要领导及相关领导逢会必讲、逢件必批、逢事必抓生态环境保护，尤其是省委书记、省长刘奇同志始终把生态文明建设政治责任扛在肩上、抓在手上，亲力亲为，亲自主持召开中央环保督察问题整改工作动员部署视频会议、全省城乡环境综合整治工作会议、消灭劣V类水推进河长制工作电视电话会议、全省长江经济带‘共抓大保护’攻坚行动动员会等，动员部署相关工作，提出明确要求，就生态环保问题作出100余次重要批示，要求坚持以打造长江‘最美岸线’为龙头，深入开展‘五河两岸一湖一江’全流域整治，坚决打好污染防治攻坚战，坚定不移提升江西绿色生态优势；以最大决心、最硬举措坚决打好‘共抓大保护’攻坚战，努力向党中央和人民群众交出打造美丽中国’江西样板’优异成绩单。”

也就是说，现在江西省委书记、省长一肩挑的刘奇，曾就生态环保问题先后作出100余次重要批示。

江西省环保厅宣教处处长李旭亮在此次新闻发布会上通报，今年年初，刘奇在环保厅《关于我省圆满完成2017年度大气十条考核刚性任务的报告》上批示：“新的一年任务将更加艰巨、繁重，我们必须要加大工作力度，采取有效措施，严肃落实责任，一步一个脚印，干好每一天、每一件事，坚决打赢大气污染防治攻坚战！”

刘奇于2016年7月开始任江西省代省长、省长，今年3月，原任江西省委书记鹿心社调任广西壮族自治区党委书记，刘奇接任省委书记，党政一把手一肩挑至今。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，江西省在2016年曾被中央环保督查组督查一个月。今年6月，党中央、国务院将三个省市区纳入环保督查“回头看”范围，其中包括江西。在督查反馈和此次“回头看”动员时，刘奇都在会上做了要求。

2016年7月至8月，中央第四环境保护督察组曾对江西省开展了为期一月的环境保护督察。2016年11月，督察组向江西省委、省政府通报了督查反馈意见，并将督察发现的11个生态环境损害责任追究问题移交江西省，要求依法依规进行调查处理。

督察指出，近年来江西省环境保护工作取得积极进展，但在转变发展理念、加大环境保护力度方面与中央要求和群众期盼仍有差距，一些突出环境问题没有得到有效解决，经济发展与环境保护矛盾突出。存在的主要问题有：部分环境保护工作不严不实，鄱阳湖流域水环境形势不容乐观，稀土开采生态恢复治理滞后，环保不作为、乱作为问题突出。

督察强调，江西省委、省政府应根据《环境保护督察方案（试行）》要求，抓紧研究制定整改方案，在30个工作日内报送国务院。整改方案和整改落实情况要按照有关规定，及时向社会公开。

去年4月，江西省公布了中央环保督察组督察反馈意见整改方案，刘奇任整改工作领导小组组长。方案提出，坚持问题导向，对督察反馈意见归纳整理出的4个方面16项61个问题，坚决做到真认账、不推诿，真反思、不敷衍，真整改、不贰过。按照“条条要整改、件件有着落”的原则，建立问题台账，做到一个问题、一套方案、一名责任领导、一抓到底。能立即解决的立行立改、逐项落实，不能立即解决的制定计划、限时整改，做到完成一项办结一项、整改一个销号一个，全部整改到位。

整改方案还提出到2020年底，江西省要实现“四个确保”，即确保空气环境质量持续改善，设区城市空气质量优良天数比例和细颗粒物（PM2.5）未达标设区城市浓度下降指标完成国家下达的任务；确保水环境质量持续改善，地表水达到或好于Ⅲ类水体比例大于85.3%，劣Ⅴ类水体比例为0；确保土壤环境质量总体保持稳定，到2020年受污染耕地安全利用率达到国家下达的指标要求，污染地块安全利用率不低于90%；确保生态质量持续改善，全省森林覆盖率大于63%，森林蓄积量大于5.5亿立方米，新增一批国家级、省级自然保护区，新建一批湿地公园，进一步巩固提升江西的生态环境优势。

去年11月，江西省委、省政府通报了对中央第四环境保护督察组移交的11个生态环境损害责任追究问题处理情况。其中对106名责任人进行了问责，包括厅级干部10人，处级干部46人，科级干部40人，其他干部10人；给予党政纪处分66人，诫勉38人，免职或调离岗位6人。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，在6月1日中央环保督查“回头看”前夕，江西因环保问题一次处理了7名干部。

5月27日，央视曝光了江西省宜丰县、万年县、铅山县、景德镇市部分企业存在环保数据造假、偷排偷埋等现象。

据当地媒体报道，央视曝光后，刘奇第一时间作出批示，责成省直有关部门成立联合调查组，迅速查清事实，分清责任，依法依规严肃追责。

刘奇强调，全省各地要虚心接受监督，深刻汲取教训，坚持举一反三，深入贯彻落实习近平生态文明思想，严格把好环保关，以更坚决的态度、更有力的举措打好污染防治攻坚战。要全面抓好中央环保督察问题整改落实，切实加大环境保护监督执法力度，依法严厉打击环境保护违法违规行为。要全面落实环境保护责任制，对责任落实不到位、弄虚作假的人和事，要严肃查处、绝不手软。

随即，铅山、万年、宜丰县纪委、监委对负有监管责任的相关责任人员启动问责程序。铅山县对工业园区管委会主任和副主任、县环保局局长和副局长等4名干部，万年县对高新区党工委副书记、县环保局副局长、县高新区工会主席等3名干部进行了停职处理。

5月30日，刘奇主持召开第5次省政府常务会议，研究部署抓好中央环保督察问题整改、全面加强生态环境保护工作。

会议指出，要突出问题导向，认真自查自纠，汲取教训、举一反三，来一次大排查、大整治、大扫除，查清问题根源和症结，建立台账、立行立改。要严肃追责问责，敢于动真碰硬，对于责任落实不到位、弄虚作假的人和事，要严肃查处、绝不手软，确保整改措施落到实处、反馈问题解决到位。

5月31日，江西省又召开全省生态环境保护大会，刘奇出席并讲话。他强调，党中央将江西确定为三个国家生态文明试验区之一，我们要以高度的政治责任感和使命感，在生态文明建设上作表率、当示范。

他指出，要用好考核评价这根“指挥棒”，对环境保护责任制执行不到位、区域生态环境问题突出的地方和单位，对损害生态环境的领导干部，要依纪依法严格问责、终身追责。

在6月1日中央第四环境保护督察组对江西省开展“回头看”工作动员会上，刘奇再次要求，江西省各地各部门要把主动配合督察作为检验“四个意识”强不强的重要标尺，以对组织负责、对群众负责、对历史负责的态度，客观真实地说明情况，提供全面真实的整改资料，实事求是地反映问题，绝不能采取“一律关停”“先停再说”等方式敷衍应付、消极逃避督察，全力以赴做好督察“回头看”协调保障工作。

责任编辑：余鹏飞