厅官内定中标公司 按五星级改造当地接待条件

原标题：厅官内定中标公司，五星级改造本市接待条件

撰文 | 李北

落马厅官张晶川的腐败事迹，有了更多细节。

政知圈（微信ID：wepolitics）从中国裁判文书网最新公开的判决书获知，黑龙江人大常委会原正厅级干部张晶川，曾内定市政府工程中标单位。

此前，中国裁判文书网曾公开两份与其有关的判决文书。

落马前打探涉及本人的问题线索

公开资料显示，张晶川是黑龙江人，今年54岁。他16岁就参加工作，曾在大庆工作了20年，先后担任大庆石油管理局房产公司财务科副科长、科长；大庆市财政局副局长兼大庆市农业开发办公室副主任、大庆市财政局局长、党组书记等职务。

2000年，年仅36岁的张晶川成为黑龙江财政厅副厅长，之后15年，他仕途顺畅。先任黑河市市长、牡丹江市市长，后任牡丹江市委书记、绥化市委书记。

2016年11月，黑龙江纪委发布通报称，张晶川接受组织审查，此时他的身份变成了黑龙江省人大常委会正厅级干部。半年后，张晶川被双开。

根据黑龙江纪委通报，张晶川的问题很多，在落马之前，他曾打探涉及本人的问题线索，与他人串供和隐匿、转移违纪所得，对抗组织审查。不仅如此，他还在组织函询时不如实说明问题。

张晶川还涉及违反国家法律法规规定，利用职务上的便利在企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物、非法占有公共财物。

政知圈（微信ID：wepolitics）查询人民检察院案件信息公开网发现，2017年12月5日，鸡西市人民检察院就张晶川贪污、受贿、巨额财产来源不明案向鸡西市中级人民法院提起公诉。

给他行贿的人中有两个已领刑

今年1月，中国裁判文书网曾经公开过两份跟张晶川有关的判决，判决由黑龙江省密山市人民法院作出，披露了部分张晶川的案情。

一份判决是他曾经在办公室收受10万美元，帮开发商办事。

2011年11月，牡丹江江湾公司董事长时某，在时任牡丹江市委书记张晶川的办公室，代表江湾公司送给张晶川10万美元，请托他在不符合相关合作协议及建设合同的情况下，帮忙让牡丹江市政府向江湾公司返还牡丹江某二期工程前期拆迁资金人民币8000万元，或由牡丹江市政府回收江湾公司在某二期工程中应当开发建设的地块。

后时某因犯单位行贿罪，被法院判处有期徒刑两年，缓刑3年。

另一份判决是，他帮别人的女儿安排工作。2011年12月，在张晶川的办公室内，张维修为其女儿安排工作一事，送给张晶川人民币10万元的银行卡。

最终，张维修因犯行贿罪，被判处有期徒刑1年，缓刑1年。

内定公司按五星级改造本市接待条件

最近公开的这份判决书则显示，张晶川曾经帮忙串通投标。

2011年10月左右，为了让世茂二期工程能达到五星级接待标准，改善牡丹江市的接待条件，时任市委书记张晶川指派时任牡丹江市政协主席、世茂二期工程总指挥的王某带队进行考察。考察结束后，决定哈工大设计院负责楼层主体和土建，国光集团负责室内装修。2012年一二月份，由市委书记和市长拍板决定设计方案。

为什么一个工程能让市委书记这么重视，让市政协主席担任总指挥，设计方案还要市委书记和市长亲自拍板？

原来，牡丹江世茂二期工程实际上是牡丹江市政府投资建设的市政府工程，本来，这个工程的发包单位应该是牡丹江市机关事务管理局，但是由于当时中央八项规定，不允许兴建楼堂馆所，所以便借用了牡丹江世茂置业有限公司的资质进行了发包。

按照法院查明的情况，国光集团副总经理范宏伟表示想承包项目内部装修工程，但由于招标法有规定，设计单位不能参与施工，范宏伟便提出由另一家设计院进行设计并参与前期设计考察。张晶川同意了范宏伟的意见，指示机关事务管理局局长，要求让国光集团先进场施工，后补办招投标手续。

牡丹江市机关事务管理局还专门为国光集团找了“陪标”公司，“陪标”公司只需要提供资质和盖公章就可以了。当然陪标不是免费的，国光集团给陪标公司支付了费用。最后，国光集团以6300余万元的价格中标。

国光集团和范宏伟都被判串通投标罪，并分别被判处罚金30万元、5万元。

至于张晶川，他到底有多少问题？仍有待官方消息。

责任编辑：余鹏飞