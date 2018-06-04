原标题：从中央空降近1年，重庆公安局长在做这件事

撰文 | 孟亚旭

今天的话题，是重庆。

最近，多家媒体都在关注“重庆公安推出服务民营经济30条”。政知道（微信ID：upolitics）从重庆方面获得的消息是，“30条”出台9个多月以来，已经挽回企业损失3.8亿元。

这个事儿得结合两个背景来看：

其一，这是从中央空降的邓恢林到重庆后力推的一件事儿。

其二，发展民营经济、保护产权也是中央层面的重要部署，联想到最近最高法改判张文中无罪的消息，我们不难看到一个明确而清晰的信号，即对企业家创业环境的营造，是改革开放四十年来推进依法治国的又一个新起点。

“空降”重庆1年

重庆推出“30条”，是在去年8月28日。

当时，邓恢林刚刚从中央政法委空降重庆还不足1月。他是在去年8月2日被任命为重庆市公安局局长的，此前他的身份是中央政法委反分裂指导协调室负责人。

邓恢林“空降”重庆，是带着任务去的。

在他赴任重庆之前，重庆发生了几件大事，先是重庆市原副市长、公安局原局长何挺被免，后是重庆市委原书记孙政才落马。

在外界看来，接班何挺的邓恢林，不仅要带着班子继续肃清“薄、王”遗毒，还要消除孙政才、何挺等带来的影响。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，邓恢林赴任重庆后，有两个重要的“首次”值得参考：

其一，履新重庆后的首次讲话。

2017年8月9日，邓恢林代表新单位听取市委第一巡视组反馈巡视情况。巡视组指出，公安局肃清“薄、王”思想遗毒影响不彻底，思想政治工作针对性不强，肃清思想遗毒措施不够深入到位。

邓恢林作表态发言，称将严格按照巡视组的要求，严肃认真对待，坚决全面彻底整改到位。

这是他履新重庆后的首次讲话。

其二，首次正式与媒体见面。

去年8月28日，重庆市公安局召开新闻发布会，推出了上文提到的“30条”，就是邓恢林首次亮相新闻发布会。

9个月挽回企业损失3.8亿元

在不少人看来，发展民营经济、提振民营企业家信心，也是肃清“薄、王”遗毒的一个重要层面。

2013年，王石在接受《第一财经日报》采访时称，“当了解到薄熙来在重庆打黑期间很多违反法治原则的做法，对企业家所造成的负面影响（时），我也出了一身冷汗。如果不是薄谷开来杀人、王立军出逃，如果薄不出事，企业家能躲得过他吗？”

2年后的2015年，中国社科院农村所研究员冯兴元在《如何看待企业家涉罪》的文章中提到：

“薄熙来掌政重庆期间，许多民营企业家被黑打，其财产被充公，个人则身陷囹圄。”

如今，随着一个特殊阶段的终结与落幕，重庆发展民营经济、提振民营企业家的信号明显。

与前两任重庆市公安局局长（王立军、何挺）履历不同，邓恢林早年曾在经济系统任职，担任过湖北省经济委员会副主任，2010年他开始担任宜昌市公安局局长，自此进入警界。

去年8月的“30条”也曾被媒体广泛报道，这一系列服务民营经济的新举措中，除了创新服务方式、优化行政管理外，还包括严打违法犯罪，如——

对民营企业的报警求助，做到有警必接、有案必受、受案必查，对社会影响大、危害严重的案件，实行专案侦办、挂牌督办

严厉打击针对企业负责人的故意伤害、绑架、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪，以及侵害企业合法权益的黑恶势力、地方宗族恶势力违法犯罪行为

严厉打击合同诈骗、职务侵占、挪用资金等直接侵害企业合法权益和串通投标、商业贿赂等破坏市场竞争秩序的经济犯罪

严厉查处聚众斗殴、恶意阻工、寻衅滋事、暴力讨债等扰乱企业生产经营秩序的违法犯罪行为

严厉打击生产销售伪劣产品、侵犯商业秘密、假冒注册商标等侵害民营企业合法权益的犯罪行为

对涉企案件全力开展追赃挽损，最大限度减少财产损失，依法启动紧急止付和快速冻结机制，对涉案资产依法及时返还

从目前披露的情况来看，这一系列举措成效显著，官方的一组数据显示——

自“30条”出台以来，截至目前，全市公安机关已经受理民营企业咨询求助4.7万余起，走访企业3.8万余家，上门服务3.3万余次，解决涉企问题4500余件，挽回企业损失3.8亿元。

信号

在“30条”对外公布时，邓恢林曾表示，民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分，党中央、国务院高度重视民营经济发展，“30条”是重庆市公安机关认真贯彻党中央、国务院和重庆市委、市政府要求，探索积极服务民营经济发展的具体行动。

换句话说，高度重视民营经济，也是高层的重要关注点。

比如，国务院总理李克强上任后就一直在力推的简政放权、放管服改革。再比如2016年11月4日，中共中央、国务院下发的《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》。

意见提到，“利用公权力侵害私有产权、违法查封扣押冻结民营企业财产等现象时有发生”、“对涉及重大财产处置的产权纠纷申诉案件、民营企业和投资人违法申诉案件依法甄别，确属事实不清、证据不足、适用法律错误的错案冤案，要依法予以纠正并赔偿当事人的损失。”

提到民营企业家，不得不说一下张文中案。

在外界看来，最高法改判张文中无罪，释放的信号很多，其中一个就是“在统一开放有序的中国的市场中，企业家没有后顾之忧”。

资料 | 澎湃新闻 第一财经日报 重庆日报 财经杂志等

责任编辑：余鹏飞