外交部:中国公民暂勿前往以色列与加沙边境及附近

原标题：我使馆：中国公民暂勿前往以色列与加沙边境及附近地区

据中国领事服务网6月4日消息，近日，以色列与加沙边境地区局势紧张。外交部和中国驻以色列使馆提醒中国公民，近期暂勿前往以色列与加沙边境及附近地区。在以中国公民注意安全，提高警惕，加强防范，避免在人员密集地区逗留。如遇紧急情况，请及时报警并与中国驻以色列使馆联系。

图片来源：中国领事服务网。

鉴于上述地区的特殊情况，如中国公民在暂勿前往提醒发布后仍坚持前往上述地区，有可能导致当事人面临极高安全风险，并严重影响其获得协助的实效，因协助产生的费用由个人承担。（本提醒有效期至2018年6月16日）

以色列报警电话：100，医疗急救电话：101

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991

中国驻以色列使馆领事保护与协助电话：+972-52-8391282

责任编辑：余鹏飞