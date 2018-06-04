新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

外交部:中国公民暂勿前往以色列与加沙边境及附近

外交部:中国公民暂勿前往以色列与加沙边境及附近
2018年06月04日 19:30 观察者网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：我使馆：中国公民暂勿前往以色列与加沙边境及附近地区

　　据中国领事服务网6月4日消息，近日，以色列与加沙边境地区局势紧张。外交部和中国驻以色列使馆提醒中国公民，近期暂勿前往以色列与加沙边境及附近地区。在以中国公民注意安全，提高警惕，加强防范，避免在人员密集地区逗留。如遇紧急情况，请及时报警并与中国驻以色列使馆联系。

图片来源：中国领事服务网。图片来源：中国领事服务网。

　　鉴于上述地区的特殊情况，如中国公民在暂勿前往提醒发布后仍坚持前往上述地区，有可能导致当事人面临极高安全风险，并严重影响其获得协助的实效，因协助产生的费用由个人承担。（本提醒有效期至2018年6月16日）

　　以色列报警电话：100，医疗急救电话：101

　　外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991

　　中国驻以色列使馆领事保护与协助电话：+972-52-8391282

责任编辑：余鹏飞

暂勿加沙以色列
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区