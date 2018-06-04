原标题：崔永元：我针对的是刘震云和冯小刚，天价片酬惯坏演员

连续发声质疑影视圈“阴阳合同”乱象，崔永元揭开了影视圈的最隐秘的黑幕，并引发一串连锁反应。

受此影响，A股影视股6月4日普遍大跌，华谊兄弟、唐德影视、华谊嘉信三股跌停报收。

我针对的是刘震云和冯小刚

6月4日上午，21世纪经济报道记者第一时间联系到事件主角崔永元，他一接电话就表示，“这两天电话都被打爆了，热得跟揣着一手榴弹似的，都烫手了。”

崔永元否认了相关微博针对的是范冰冰，“她就是误打误撞，当时公布她是因为她撞到枪口上了。说针对她，我真没这个想法。如果说排顺序的话，排出一百个也到不了她那儿。我的矛头就是对着刘震云和冯小刚，他们受到什么样的处理，我觉得都不一定满意。如果说最后折腾半天，这俩人没处理，那我觉得对我个人来说，这事那就失败了。”

崔永元与导演冯小刚、作家刘震云的矛盾可以追溯到15年前。

2003年，导演冯小刚拍了一部电影《手机》，崔永元认为电影中的主人公形象是在影射他，并对其和家人、同事造成严重困扰和影响，没想到现在《手机2》又要开拍，崔永元还曾给作为该剧编剧的刘震云发微信，但双方沟通无果。

对于今日的影视股大跌，他表示“有人刚给我发的截图，看得我哭笑不得，不光是唐德和华谊，所有的影视板块全都跌下来了。哪个公司里有一个明星，这事儿就玩大了，太多不靠谱了。”

天价片酬惯坏演员

在电话中，对于影视圈乱象，崔永元坦言“现在整个演艺圈都成垃圾场了，好电影拍不出来，毛病还不少。”他举例指出，一些演员“到片场连台词都不说，1234567，张个嘴闭个嘴，回来找个配音，这是对艺术的亵渎，我觉得在任何一个国家都是丑闻。”

他还透露，“就在揭开冯小刚他们这事之前，大概一周之前，我跟好几个制片人发生过冲突。为什么呢，因为我觉得不应该太惯着他们（演员）了。有时候，对于（拍片）有预算的，他不按预算来，一超超一倍或超两倍，制片人还说这是正常的，圈内都这样。我说这叫什么圈啊，哪有这样的？大家签的是合同，要按合同办事，对不对？要一亿人民币也给，那下次他要两亿，这些钱都是白来的啊？我搞不懂他们是怎么想的。”

就在6月3日，国家税务总局责成江苏、无锡两级税务部门针对此事立案调查。值得一提的是，范冰冰工作室就在无锡。

对此，崔永元认为“过去国家可能没太重视这件事，现在重视了”，“江苏的调查，我觉得可能怎么说也得一个月吧，不会这么快”，但是他对调查进展比较有信心，“如果要查起来不难，就像一次审计一样，现在都是公开的，你只要钱在网上流动过，不管你换多少个账户，网上都能查到。你钱转了8次，为什么要转，钱为什么不进你的账户，要进别人的账户，要说出来前为什么是这么打的，打的这么漂亮，我觉得没戏。”

阴阳合同罪与罚

“毕竟从目前的材料来看，合同签署主体不明确，虽然说是范某某出场，但签署合同主体不一定是范某某，具体因收入签署主体不同法律性质不一样，税收征缴相应也对应处理。”

6月4日，浙江铎伦律师事务所方智律师告诉21世纪经济报道记者，“阴阳合同”的具体追责，要看合同交易主体是不是上市公司及其关联方。目前个别股票有下跌，主要是爆出丑闻后，大家担心这个行业的税务压力，可能市场反应比较大”。

该所杨诚律师同时撰文指出，“在法律术语中，不存在大小合同的概念，与之相似的就是阴阳合同。所谓“阴阳合同”，是指合同当事人就同一事项订立两份以上的内容不相同的合同，一份对内，一份对外，其中对外的一份并不是双方真实意思表示，而是以逃避国家税收等为目的；对内的一份则是双方真实意思表示，可以是书面或口头。”

杨律师认为，崔某某曝光的范某某“大小合同”事件，从现有材料来看，可能存在向两个方向发展。

第一个方向是，范某某的另行约定的5000万报酬如果明确是税后的，而且个人所得税的扣缴义务人已经按照个人所得税的相关规定扣缴了个人所得税，那么5000万报酬是个人应得的合法的完税收入。

第二个方向是，如果后续税务机关调查后最终证实确实存在这样的两份合同，而且另行约定的5000万报酬没有缴纳个人所得税，那么纳税人（因为从现有披露的材料来看，无法确定纳税主体，因此用纳税人来替代）就意味着涉嫌逃税。

责任编辑：余鹏飞