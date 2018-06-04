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江苏南通通州区纪委副书记在家自缢 已排除他杀

江苏南通通州区纪委副书记在家自缢 已排除他杀
2018年06月04日 20:33 澎湃新闻
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　　原标题：媒体：南通市通州区纪委副书记在家自缢身亡，已排除他杀

　　据《现代快报》报道，6月4日下午，南通市通州区公安局网络发言人在当地论坛发布通报称，6月3日下午14点08分，通州区公安局110接报警称，张刘华在金沙街道北川门新村家中自缢身亡。经警方调查，张刘华系通州区纪委副书记，在家中自缢身亡，已排除他杀。

　　现代快报记者查询通州区纪委官方网站“通州廉政网”发现，张刘华是通州本地人，1975 年出生，系通州区纪委副书记、监委副主任、区委巡察办主任、区纪委机关党委书记。

　　来源：现代快报

责任编辑：余鹏飞

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