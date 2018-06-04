打击村霸恶势力不作为 这个县三任书记被追责

原标题：县委县政府打击村霸恶势力不作为，山东平阴三任书记被追责

6月4日，山东省纪委通报了5起不担当不作为典型问题，其中，“平阴县委、县政府和相关部门单位打击村霸恶势力犯罪团伙不担当不作为问题”尤为引人关注。

通报指出，2008年以来，以平阴县安城镇东毛铺村张学文为首的村霸恶势力团伙，干扰破坏村“两委”换届选举，并通过上访胁迫上级认定其为村委会主任，长期把持基层政权；通过挑头闹访、胁迫等非法手段获得占地补偿款4000万元，将其中750万元用于支付诉讼、闹访等费用；多次组织群众缠访、闹访，围堵县、镇办公场所和公安机关，严重干扰正常办公秩序和社会秩序，造成恶劣社会影响。

山东省纪委指出，平阴县委、县政府和相关部门单位未认真履行职责，放任纵容村霸恶势力横行乡里、危害一方，前后两任县委书记朱红方（后任济南市市中区委书记）、毛华铭（现任济南市政府秘书长），以及时任县委副书记、县长朱云生（现任平阴县委书记），时任县委副书记、政法委书记刘业朝（现任济南高新技术产业开发区党工委副书记、政法委书记、信访局局长），时任县公安局党委书记、局长张庆林（现任济南市公安局治安警察支队党委副书记）等14人负有领导责任或直接责任。

对上述党员领导干部存在的不担当不作为问题，日前，山东省纪委、省委组织部和济南市委及相关纪检监察机关、组织部门严肃追究有关人员责任。

其中，朱红方因其他违纪问题正在留党察看处分期内，被开除党籍、行政撤职；毛华铭受到党内严重警告处分、免去现任职务；朱云生受到诫勉谈话处理；刘业朝、张庆林分别受到撤销党内职务、行政撤职处分，其他9名责任人员分别受到相应处理。

今年2月，山东媒体《生活日报》还披露了上述村霸恶势力团伙更多行径。

据其报道，平阴县公安局成功打掉以安城镇东毛铺村委会原主任张某文（编者注：即张学文）为首的村霸宗族恶势力团伙，抓获团伙成员9人，其中6人被批准逮捕。

报道称，该团伙自2008年以来，以侵占村集体巨额经济利益为目的，纠集宗族恶势力和刑满释放分子，煽动不明真相群众大肆实施多种违法犯罪活动，逐步形成了以张某文为首，周某金、江某柏等9人为骨干成员的恶势力团伙。该团伙采取暴力、软暴力等手段，聚众冲击党委政府、殴打辱骂镇干部、欺压村民；通过私建电视插播台，造谣生事，混淆视听；通过建公墓、私设联防队长、环卫队以及小恩小惠等方式，纠集近百名村民为其所用，长期把持基层政权，致使该村“两委”长达六年无法换届选举，造成扶贫、济困、利民等政策无法落地，在全县造成恶劣影响。

责任编辑：余鹏飞