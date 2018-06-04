法制晚报：盼小崔实话实说 国税局有一查一

原标题：盼小崔实话实说 国税局有一查一

针对近日网上反映有关影视从业人员签订“阴阳合同”中的涉税问题，税务总局表示高度重视，已责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。

近日，“贵圈很乱”的娱乐圈又在荧幕和舞台下面唱起了大戏，先是电影《手机2》要开拍，曾经“被影射”的崔永元和导演、编剧怒怼，紧接着小崔似乎觉得“口水战”不过瘾，于是投出了重磅炸弹，发布了几张演艺合同照片并配文，曝光某知名演员玩阴阳合同——合同约定片酬为税后1000万元，可私下又另行约定片酬5000万元，两合同共拿走片酬6000万元。

因为他曝光的合同照片没打马赛克，媒体看到了范冰冰的名字，于是崔永元怒撕范冰冰、范冰冰涉嫌逃税的消息满天飞。但是昨晚，此事再度出现反转，崔永元表示“4天6000万片酬合同”所指并非范冰冰，并向受到牵连的范冰冰道歉……

对于娱乐圈的“口水战”吃瓜群众可以当成茶余饭后的谈资，但是签订阴阳合同、偷漏税却是触犯刑法的事情。根据刑法的规定：纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金……

如今，相关部门频频在网络热点事件中被“@”，而他们的回应速度也越来越快。这不，国税总局表态，已经责成江苏等地税务机关依法开展调查核实。此外，由于被牵涉其中的范冰冰工作室在无锡，所以无锡市滨湖区地税局目前已经介入调查取证。

事实上，圈外人虽然看不到内幕合同，但是娱乐明星高额出场费，以及偷漏税的情况大家早有耳闻，此前，牵涉偷漏税而被坐实的明星也不乏其人。所以，无论偷漏税的是不是范冰冰，我们期待着国税总局和各级税务部门“有一查一”。据报道，崔永元曾表示自己有一抽屉类似的合同，“随便拿出来一个当事人都得进去，牵扯到的全是大腕儿！”我们期待这一抽屉合同能够成为税务部门严肃整治娱乐圈偷漏税的有效线索。

与此同时，我们也希望崔永元“实话实说”，在严肃的事情上像当年一样靠谱，别被娱乐圈的不良风气沾染。

之所以这样说，是因为：其一，按照《刑事诉讼法》的规定，任何单位和个人发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、检察院和法院报案或者举报。那么，我们想知道的是，崔永元何时获得了这“一抽屉合同”？当时为什么没有及时举报，而是要等“私人恩怨”激化之后再拿出来？

其二，举报犯罪嫌疑人偷漏税是很严肃的事情，但是在小崔这里，此事和一系列被热炒的事件联系在一起，把大家的眼球吸引得滴溜溜乱转。例如，在向范冰冰道歉之前，他已经道过一次歉了：他曾在微博上把矛头直指“华谊兄弟”，然而却将上市公司“华谊集团”股份的下跌当做自己的功劳。事实上，华谊集团是一家化工企业，和娱乐圈毫无关系，所以他发觉之后赶紧删微博、道歉……

作为一个曾在权威媒体工作过，引发全国观众追捧，并且现在依然具有影响力的公众人物，我们期待小崔继续实话实说，以严肃、靠谱的态度去举报、揭露违法犯罪行为，同时不要“误伤”别人。

法制晚报评论员 庞岚

责任编辑：张迪