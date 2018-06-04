原标题：（国际）王毅出席金砖国家外长正式会晤

新华社比勒陀利亚6月4日电（记者荆晶 赵熙）当地时间6月4日，国务委员兼外交部长王毅在南非出席金砖国家外长正式会晤。会晤由南非外长西苏鲁主持，俄罗斯外长拉夫罗夫、印度外长斯瓦拉杰和巴西副外长加尔旺出席。

王毅表示，2006年，金砖国家在联合国大会期间举行首次外长会晤，将一个经济概念转化为具体行动。12年来，金砖合作机制日益完善，基础不断巩固，领域逐渐拓展，开启了南南合作的新篇章。去年，我们进一步确立经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”架构，展现了金砖合作的强大生命力。金砖合作已成为国际事务中一支积极、稳定和建设性的力量。

王毅指出，当今世界面临百年未有之大变局。在此背景下，金砖国家要展示更宽阔的战略视野、更强劲的集体合力、更坚定的责任担当，以打造第二个“金色十年”为契机，为五国人民创造更多福祉，为世界和平与发展作出更大贡献。

王毅表示，金砖国家要做世界经济增长的强劲引擎和持久动力，携手构建开放型世界经济，反对贸易保护主义和单边主义，维护共同利益和发展空间。金砖国家要做维护世界和平稳定的中坚力量和有力依托。当前形势下，尤其要共同坚持多边主义，捍卫《联合国宪章》的宗旨和原则，维护国际公平正义。金砖国家要做各大洲文明交融、共同进步的联系纽带，以人民为中心，大力推进人文交流互动，拉近五国人民的距离。金砖国家要做新兴市场与发展中国家开展南南合作的重要平台，以“金砖+”为支撑，积极同其他新兴市场和发展中国家开展交流合作，不断扩大金砖“朋友圈”，增强金砖的影响力和感召力。

各国与会代表积极评价金砖合作十年来取得的巨大进展，高度赞赏中方去年担任主席国为推动金砖合作所作重要贡献，表示在当前国际形势发生复杂变化的背景下，金砖国家应进一步加强协调合作，深化战略伙伴关系，共同坚持多边主义，反对单边主义和保护主义，维护国际关系基本准则。与会代表表示，将全力支持、积极配合南非筹备好第十次领导人会晤，确保会晤成功，对外发出积极有力的信号，为世界注入稳定性。

此次外长会晤主要任务是为将于7月在约翰内斯堡举行的金砖国家领导人会晤作准备。会晤后还发表了《新闻公报》。（完）

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