崔永元开撕范冰冰 倒霉的为何是这2家公司？

原标题：崔永元开撕，倒霉的为何是这2家公司？

来源：国是直通车

拔出萝卜带出泥。

崔永元给范冰冰道歉了，但这场大戏似乎还未能落下休止符。

且不论范冰冰接不接受，但这一道歉似乎并没有起到积极的作用。周一A股市场影视股仍然出现普跌惨况，其中跌停的两家，就包括《手机2》的出品方华谊兄弟，以及范冰冰作为第十大股东的唐德影视。

分析认为，事情发展到现在，已经不再仅仅是崔永元和范冰冰的“口水仗”，一场更大规模的监管风暴可能冲击影视行业。

九成影视股下跌 唐德影视跌停

5月28日，崔永元先是发微博晒出范冰冰的演艺合同，后又称某演员拍戏签一大一小两份“阴阳合同”，随即引发“4天6000万的天价片酬”、“利用大小合同偷漏税”等新闻。

正当所有人都认为4天6000万的天价合同指向范冰冰之时，事件发生了反转。

6月3日晚间，一家名为“火星试验室”的微信公众号发文《独家专访崔永元：向范冰冰致歉，4天6000万合同与她无关》，并在4号发布了崔永元的采访录音。

该公号文章表示，对崔永元进行了电话专访，电话中崔永元明确指出，4天6000万片酬合同”涉事明星并非范冰冰，并向范冰冰等人致歉。

然而，崔永元的道歉并没有挽救影视股的下跌。周一，A股开盘，影视股大跌，华谊兄弟开盘逼近跌停。截至收盘，从影视板块整体来看，剔除2只停牌个股以外，剩余的23只股票中仅3只上涨，20只全线下跌，占比近九成，市值蒸发近150亿元。《手机2》的出品方华谊兄弟、范冰冰作为第十大股东的唐德影视更是双双跌停收官。

面对影视股的大跌，崔永元当天盘中发文称：“安娜：太抱歉了，我家铲屎官不是故意的，他不懂股票，谁能抱我走，呆在他身边太紧张了。”

在东北证券策略分析师沈正阳看来，周一影视股的下跌与上周末以来持续发酵的影视明星涉嫌偷税逃税消息有关。特别是随着监管层的介入，相关影视公司的投资风险有所上升，除了相关明星持股的公司、影片涉及的公司以外，可能波及整个影视板块，后续影响不容低估。

沈正阳进一步指出，明星涉嫌偷逃税对影视股的冲击，或将有点类似PPP监管对相关PPP股票的冲击。比如当初从PPP严监管，市场以为只是对个别涉及相关项目的公司形成冲击，但最终对PPP相关的绝大多数公司形成冲击，影视板块亦不得不慎。

国税、官媒齐发声 要拔出萝卜带出泥

事实上，除了娱乐名人之间的恩怨情仇之外，影视行业的税收问题正成为新的舆论焦点。

今天，最高人民检察院主办的《检察日报》在头版发布了评论文章《“阴阳合同”，是否触碰法律底线》，文中提到“若确实存在逃避缴纳税款的行为，那么相关的影视从业人员及其代扣代缴义务人均要承担行政责任或者刑事责任。”

此外，《检察日报》在第4版还发布一篇关于阴阳合同的评论文章——《用调查还原“阴阳合同”真相》，评论文章称，税务机关的调查，要善于顺藤摸瓜、拔出萝卜带出泥。如果一地税务机关鞭长莫及，国家税务总局应该出面协调、督办，需要移交公安司法机关的，要及时移交查办。

而更早之前，《北京日报》发布《手撕范冰冰！崔永元曝明星大腕动辄逃税千万，谁来查？》声援崔永元，直言“只有让违法犯罪者付出严重代价，践踏规则者寸步难行，心怀不轨者才不会蠢蠢欲动！”

而监管层的表态则似乎预示着，相关检查行动已不是简简单单针对崔永元和范冰冰事件，而是将视角放到了整个影视行业。

6月3日国家税务总局宣布，责成江苏等地税务机关调查核实有关影视从业人员“阴阳合同”涉税问题。如发现违反税收法律法规的行为，将严格依法处理。国家税务总局将在已经部署开展对部分高收入影视从业人员依法纳税情况进行评估调查的基础上，进一步强化风险防控措施，加大征管力度，依法查处违法违规行为。

同日，江苏省地税局表示，按照国家税务总局要求，对网上反映的有关影视从业人员签订“阴阳合同”中的涉税问题，江苏省地税局已组织主管税务机关等依法开展调查核实。如发现违反税收法律法规的行为，将严格依法处理。

责任编辑：张迪