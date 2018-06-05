重庆副市长降级后 老下属“香港博士”厅官落马

来源：长安街知事

原标题：重庆副市长降级后，老下属70后厅官落马

头顶着“香港博士”的光环，“70后”吴德华本是一名颇有前途的年轻干部，直到今日，重庆市纪委的一则消息打断了他原本顺遂的仕途：渝北区委原常委吴德华涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，吴德华落马早有征兆，今年4月他不再兼任渝北区经信委党委书记，5月被免去了区委常委职务。

吴德华曾是重庆市原副市长沐华平的下属，2013年至2016年间，沐华平任渝北区委书记，吴德华任渝北区副区长。渝北区位于重庆主城北大门，是两江新区开发的主战场，是全市经济体量最大、开发平台最多、区位优势最明显的地区 。

今年2月28日，重庆市纪委书记陈雍到渝北区检查调研。他强调，要牢固树立“四个意识”，按照市委要求，以开好民主生活会为抓手，严肃党内政治生活，坚决肃清孙政才恶劣影响和“薄、王”思想遗毒。

吴德华出生于1973年，湖北武汉人，其本科、硕士均在重庆建筑工程学院（重庆建筑大学）就读，毕业后在中建建筑承包公司重庆分公司工作了一段时间。

2000年至2003年，吴德华前往香港理工大学攻读博士学位，毕业后回到重庆，担任了渝北区建设委员会副主任，仕途起跑线就是副处级，称得上“高起点”。

吴德华

2010年，渝北区面向全国公开选拔7名副处级领导干部，并举行“百名硕博渝北行”活动。时任渝北区建委主任的吴德华被当作“好榜样”，推介给了硕士博士们，公开选拔的7个副处级岗位中，也包括他曾经担任的区建委副主任。

吴德华的仕途一直比较顺遂，2007年升任区建委主任，2012年升任渝北区副区长，晋升副厅级，时年39岁。任副区长期间，他分管城乡规划、建设、市政管理、民防人防、园林绿化、环保、安全监管、应急管理等工作。

2013年，重庆市经信委主任沐华平转任渝北区委书记，成为吴德华的直接领导。2016年5月后，沐华平升任重庆市副市长。2017年10月，他被给予留党查看二年处分，降为副厅级非领导职务，在那之前已长达半年未公开露面。

中纪委通报，沐华平同志严重违反政治纪律和政治规矩，为谋求职务晋升搞攀附，大搞利益交换；违反工作纪律，为追求所谓的“政绩”，在重大项目决策中严重失职失责；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项。

能够帮助副部级沐华平晋升职务、值得他去攀附的，当然是中央政治局原委员、重庆市委原书记孙政才。据报道，孙政才2012年11月到重庆任市委书记后，沐华平迅速向孙政才靠拢，并为孙政才的特定关系人在重庆的商业经营提供帮助。

吴德华是近期第二个与沐华平有关的落马官员。5月17日深夜，重庆市政府副秘书长罗德落马，他与沐华平关系匪浅，两度是上下级，而且罗德任市政府副秘书长时保障的对象就是沐华平。

2016年12月，吴德华跻身渝北区委常委班子，分管工作包括：人力资源和社会保障、再就业、工业和信息产业、中小企业、科技和知识产权保护、质量技术监督、招商引资、仙桃数据谷开发建设工作。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，沐华平作为重庆副市长分管的工作包括：工业（含国防工业）、信息产业、科技（知识产权）、人力资源和社会保障、再就业、中小企业、安全监管、政府应急管理、煤炭工业管理工作。

两相对比可以发现，二人的分管领域高度重合，实际工作中，吴德华要经常向沐华平汇报工作。沐华平几次去渝北区考察，陪同人员中都包括吴德华。2016年11月，沐华平到北京国家信息中心交流考察，吴德华也在随行人员之列。

过去半个月，重庆接连“打落”数名重量级厅官，除了吴德华、罗德外，还包括：

重庆市能源投资集团董事长冯跃；

重庆粮食集团总经理李光金；

万州区委副书记洪承义。

责任编辑：张建利