中国成全球主题公园增长动力:2017年游客增近20%

原标题：西媒称中国成全球主题公园增长动力：2017年游客增长近20%

参考消息网6月5日报道 西媒称，国际主题娱乐协会与旅游业研究及咨询机构美国茂盛集团联合发布的《2017年度全球主题公园和博物馆调查指数》报告显示，全球前25强主题公园2017年共接待游客2.439亿人次，比上一年增加4.7%。

据西班牙《经济学家报》网站6月3日报道，在经历了成绩平平的2016年之后，全球主题公园产业在迪士尼、中国以及室内娱乐产业的推动下在2017年恢复了历史性增长。全球各大主题公园运营商2017年势头喜人，整体增长8.6%，接待游客总量已经达每年4.757亿人次。

报道称，这一增长势头中主要的带动力量来自中国。2017年中国主题公园游客接待量增长了近20%，在全球各大主题公园接待游客总量中已占四分之一。报告据此认为，中国该产业的前景无论从短期还是中期来看都“相当乐观”。

从全球范围来看，主题公园前10名中迪士尼旗下乐园霸占了8个席位；在主题公园集团中排名第二的是默林娱乐集团；环球影城则位居第三。

报道称，除了上述三大集团外，全球前10大主题公园集团还包括中国华侨城集团、华强方特集团、六旗娱乐公司和长隆集团等。

在欧洲、中东和非洲这三个地区的市场上，前20强主题乐园游客数量在2017年同比增长3.4%，达6250万人次。

报告显示，水上乐园的游客人数首次突破3000万，达到3010万人次，同比增长1.6%。欧洲一些顶级水上乐园的表现尤为突出，其主要原因是欧洲国家政府和欧盟内部对旅游业的扶持，而且相比土耳其和摩洛哥等一些国家，人们愿意选择相对更安全的旅游目的地。

报道称，在世界水上乐园榜单中，中国的长隆水上乐园一举夺魁，吸引了260万人次的访问量，同比增长6%。奥兰多环球影城火山湾首次亮相就一鸣惊人，运营仅半年时间就吸引游客190万人次。

2018年5月1日，在广州长隆欢乐世界景区内，游客排起长队等待游乐项目。新华社记者 刘大伟 摄

责任编辑：张迪