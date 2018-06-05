瑞媒:美国被孤立欧州根基动摇 瑞士却无中国战略

原标题：瑞媒：瑞士缺乏中国战略

瑞士《新苏黎世报》6月4日文章，原题：专家批评瑞士缺乏中国战略 瑞士30个州和城市与中国各省市有合作关系。但在联邦层面，瑞士缺乏针对崛起的世界大国的统一战略。这能适应发展趋势吗？

4月，奥地利一半的政府内阁成员和商界名流前往中国。除总统亚历山大·范德贝伦和总理塞巴斯蒂安·库尔兹外，代表团还包括170名企业家和经理人。随着美国越来越被孤立，欧洲的根基开始动摇，中国变得越来越有影响力。

1950年，瑞士成为最早承认中国的西方国家之一。目前有30个州和城市与中国各省市建立了合作关系。但是，瑞士在国家层面并没有统一的中国战略。在联邦委员会中，没有一个部门负责与中国的关系。如果瑞士建立一致性对华体系，就可以在经济、教育和研究及外交等部门之间进行调节。专家们质疑，瑞士在与中国的政治和经济往来方面是否做出了战略准备。中国专家鲁迪·努奇指出，一些瑞士联邦议员在工作中尊重中国，但在私下又激怒中国人。因此，瑞士联邦委员会最好建立一个中国工作组，统一对华战略。鲁迪·努奇是中国友谊奖的获得者，他与中国保持了长达25年的密切联系。他说，中国在走向世界第一大国的道路上变得更加自信，它相信其优越的文化并将改变欧洲。

36年前，时任苏黎世市市长托马斯·瓦格纳发起了中瑞之间的第一个城市伙伴关系。他说，瑞士在中国享有很高的声誉。但是，这还可以变得更好：中国总是具有战略性，瑞士应为处理中国事务提供一个中央咨询点。（作者克里斯蒂娜·诺豪斯，青木译）

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