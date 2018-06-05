法媒:中国再次无缘世界杯 但他们不会缺席

原标题：法媒：俄罗斯世界杯，中国不会缺席

法新社6月4日文章 ，原题：球迷和赞助商打造一届有中国特色的世界杯 中国队再次无缘世界杯，但这个地球上人口最多的国家不会缺席：成千上万名中国球迷将飞赴俄罗斯，中国的赞助商也将出现在全球各地的电视屏幕上。尽管无法为主队加油助威，但许多中国球迷并没有知难而退，他们成群结队来到俄罗斯，其数量超过了许多参加世界杯的球队球迷数量。

球迷和赞助商的日益增加与中国消费热潮兴起有关，中国领导人要让世界排名第73位的中国队成为足球强队的雄心则点燃了对于足球的热情。中国仅有一次进入世界杯决赛圈的记录，但外界期望值很高，希望中国能够成为世界杯举办国，2030年和2034年是两个最常被提起的可能年份。一位名叫戴谦（音）的中国球迷说，他将花费大约1万美元到俄罗斯看世界杯。“我们把足球看成一门艺术，我们很享受现场观看足球比赛的感觉。”

国际足联的最新数据显示，本届世界杯170万张门票中，有近3.7万张出售给了中国球迷，是没有进入世界杯决赛圈的国家中购票球迷数量第二多的国家。根据英国索尔福德大学教授西蒙·查德威克的研究，德国队是在中国最受欢迎的外国球队，一些女球迷完全被球员的外貌倾倒。查德威克说：“一些中国消费者希望成为引人注目的消费者，喜欢被外界看到他们消费最好的品牌，这对他们而言意味着特殊的地位。他们的足球观也是一样。如果要做一名球迷，为什么不选择最佳球队呢？”“中国体育内幕”网站创办者马克·德雷耶（音）说，中国人赴海外旅游的财力越来越强，这是一大批中国球迷到国外看世界杯的重要原因。

全球电视机前以及现场球迷也将会熟悉来自中国的一众赞助商。一家中国电视生厂商品牌总监朱书琴拒绝透露该公司赞助总金额，但她表示，赞助2016年欧洲杯对于公司在全球市场扩张很有帮助，在一个季度内，公司在欧洲的电视机销量增长了60%。现在，公司将目光集中在北美、欧洲和日本市场。朱说：“我们希望通过这样的赞助实现全球化目标。在全球消费电子市场，三星和索尼等公司都选择了顶尖赛事赞助，它们也由此从地区品牌跃升为全球品牌。”（作者皮特斯·斯特宾斯，王晓雄译）

责任编辑：张迪