新京报：讨论影视“阴阳合同” 别被私人恩怨绑架

原标题：讨论影视“阴阳合同”，别被私人恩怨绑架

■ 观察家

我们不反对围绕公共话题的讨论，更要支持维护公共利益之举，但介入的热情，不应纯粹是基于对私人恩仇的道德审判欲。

这几天，舆论场的头条几乎都被崔永元曝光演艺界“阴阳合同”一事“霸占”了。最近消息是，崔永元再次接受媒体采访时称，其曝光的一份“4天6000万片酬的合同”与演员范某某无关。但树欲静而风不止，延烧到范某某身上的质疑之火很难熄灭。

这事到目前为止，显然已脱离了崔永元最初发微博的目的。可以说，可能存在的“阴阳合同”或“偷税漏税”的违法行为，以及由此引发的公共利益讨论，源头是崔永元和冯某、刘某之间的私人恩怨——他的爆料，起于二人导演或编剧的电影涉嫌影射自己，之后又要出第二部的愤怒。换句话说，他曝光某些涉偷税漏税乱象，只是他解决私人恩怨的“手段”。

一般来说，私人恩怨，往往是“公说公有理，婆说婆有理”，价值判断受制于个人情感倾向，无法轻易给出对错之分。毕竟，其中的是非对错，往往涉及私人之间极其私密的互动过程，争论双方都有可能拿出有利于自己的“证据”。

崔永元可以怪刘某不守信用，但刘某同样可以怪崔永元小肚鸡肠，“吃瓜群众”看个热闹，但法律或任何公权力机构，都不太可能对太私人化的纠纷做出有效裁决。换言之，就算在公共问题上张三对、李四错，也未必意味着，二人的私人纠纷中必然是“前者是、后者非”。

从这个角度来说，即使承认崔永元曝光“阴阳合同”有极强的公共价值，也不得不说，他以此为“武器”解决“私人恩怨”，或许有些欠妥。

许多熟悉涉及公共利益讨论的人，对于这种“携公器以报私仇”的手法，应该不会陌生。遗憾的是，至今依然有许多人曾深受此苦，而不自觉律己。

我们不反对围绕公共话题的讨论，更要支持维护公共利益之举，但介入的热情，不应纯粹是基于对私人恩仇的道德审判欲。否则，这不仅会损害维护公共利益的严肃性，也可能损坏个人交往的私密性和个人价值自由，造成所谓的“公私难分”。

在崔永元引发的这场争论中，涉及公共利益的是与非，就有演变成个人私德上的对与错的态势，此时的私德一定程度上已被绑架。

在网友留言中，我们就能发现，有些人因为有了“公共道德”加持，可以说是理直气壮夹带“私货”，他们对范某某大肆展开人身攻击，其中有些污言秽语难以尽表。而很多并不想对双方私德表态的网友，亦可能被动裹挟其中。

这已经溢出了正常的公共讨论范畴，甚至可以说已经变成了一场“私德审判”。当发言已超出就事论事、依据事实的层面，而变成了污言秽语式话语炸弹的乱扔，那也就离“网络暴力”不远了。

实际上，公共舆论和公权力一旦被私人恩怨所“绑架”，走向失控也是必然的结果。“阴阳合同”或“偷税漏税”，涉及严肃的法律问题，其判断标准，本应基于事实和准确法条。个中对错，我们不妨交给职能部门裁断，而于公众而言，谨言慎行，会更有利于个人，也利于公共利益。

□尔雅（媒体人）

责任编辑：张迪