“西老革”迎283名挂职扶贫干部:多人有金融背景

原标题：“西老革”来了283名挂职扶贫干部

今年4月，中央组织部聚焦脱贫攻坚，选派了283名干部到西部地区、老工业基地和革命老区挂职锻炼（简称“西老革”）。

根据目前已公开的挂职干部信息，记者梳理发现，这283人以“70后”男性为主，且多人有金融领域工作经验。在新岗位上，他们主要挂职地级市市委常委、副市长，分管工作与自身工作经历密切相关，并协助负责当地扶贫。

多名挂职干部对新京报记者表示，目前正在适应工作，了解当地情况，并有决心把当地扶贫工作做好。

国家行政学院教授竹立家表示，扶贫不仅仅是在财力和物力上的支持，人力资源支持也很重要。中组部派下去的干部，一般都是实战经验比较丰富而且懂经济的业务骨干，这是对西部地区人力资源的重要补充。

“70后”男性为主 多人有金融背景

5月30日，沈水生被任命为景德镇市副市长。一个多月前，他前往江西，挂职担任景德镇市委常委。

沈水生是最新一批中组部选派挂职干部之一，任职景德镇前，他担任人社部农民工工作司副司长。

与沈水生一起赴地方挂职的还有282人。年初，中组部、财政部、国务院扶贫办联合印发《关于聚焦脱贫攻坚 选派干部到西部地区、老工业基地和革命老区挂职锻炼的通知》。今年4月，中组部选派283名干部到“西老革”地区挂职锻炼。目前，这批挂职干部已陆续到岗。

这283人来自中央和国家机关部委、人民团体和中央企业等单位，他们到地方都有一个任务——打赢脱贫攻坚战。

“以事择人、人事相宜，立足科学精准，以能否承担起脱贫攻坚任务作为选派干部的重要标准，派出的干部政治素质好、年富力强，是各单位的业务骨干”，据新华社报道，中组部对挂职干部制定了这样的选拔标准。

根据目前已公开的挂职干部信息，记者梳理发现，这批挂职干部中以“70后”男性为主，且多人有金融领域工作经验。目前公开的挂职干部中，有2名女性：中国贸促会贸易投资促进部副部长舒寰现挂职黑龙江省大庆市委常委、副市长；在国家外汇管理局工作的胡春雨，挂职云南省玉溪市副市长。

国家行政学院教授竹立家对新京报记者表示，“70后”是处级和局级干部的主流人群，现在地级市干部以“70后”为主，派懂经济的“70后”干部去地方挂职意义重大。

他认为，去年12月份中央经济工作会议以来，把防控金融风险放在很重要的位置，地方政府债务“去杠杆”的压力是比较重的。但地方懂金融、专业性比较高的地方副职并不多。因此，把这样的干部派下去，有利于防控地方金融风险，有利于发展地方经济。

主要挂任地方党政班子副职

4月16日，中组部、国务院扶贫办召开挂职干部培训动员会，中组部要求挂职干部不忘初心、牢记使命，带着感情、带着责任在脱贫攻坚主战场真抓实干，发挥好自身优势和作用，真正成为一支脱贫攻坚的生力军。

据中组部通报，挂职干部岗位安排紧紧围绕脱贫攻坚工作需要，根据中央单位定点扶贫结对关系，多数到有国家扶贫开发工作重点县分布的市地州盟挂职，基本形成市一级有“西老革”挂职干部、贫困县有中央单位定点扶贫挂职干部、部分贫困村有中央单位驻村第一书记的工作格局。

目前，中组部向黑龙江、吉林、四川、陕西、广西等省份选派的挂职干部人数也相继披露。其中，四川省有25人，黑龙江省有14人，吉林省有14人，陕西省有15人，广西壮族自治区有14人。

记者注意到，据目前已披露的职务信息显示，这批挂职干部赴任地方后，大多数都担任市委常委、副市长职务，主管工作与自身专业背景和前期工作经历紧密相关，而扶贫工作也是挂职干部的工作重点。

胡强强系国家卫生健康委员会选派干部，今年5月挂任四川省乐山市委常委、副市长。据乐山市政府官网显示，他现在负责乐山市卫生和计划生育、医疗保险、食品药品监管等工作，分管市卫计局（市中医药管理局）、市食品药品监管局（市食安办）、市科技局等单位。此外，胡强强还协助负责脱贫攻坚。

中央政法委政法研究所副所长赵兵让挂职合肥市委常委、副市长。具有长期政法研究工作的他，在合肥负责司法行政、体育、政府法制工作，分管司法局、体育局、政府法制办。此外，赵兵让还挂任安徽省扶贫办副主任一职。

挂职时间与2020年脱贫目标契合

2020年，是一个时间节点。

根据《“十三五”脱贫攻坚规划》打赢脱贫攻坚战的时间表和路线图，到2020年要实现脱贫目标。

记者注意到，此次中组部选派的283名干部，挂职时间为1年或2年不等，与这一时间表高度契合。

4月28日，广西壮族自治区党委书记鹿心社在南宁会见中组部集中选派赴桂挂职干部时说，“今年这批挂职干部是中央聚焦脱贫攻坚任务选派来的，岗位和分工紧紧围绕脱贫攻坚任务来安排，挂职任期与到2020年实现脱贫目标高度契合。希望大家聚焦中心任务，干好广西事，全身心投入脱贫攻坚的‘一线战场’。”

在任用分配上，记者注意到，深度贫困市下派了多名挂职干部。譬如黑龙江佳木斯市、江西抚州、江西宜春、甘肃庆阳等地有两人，而宁夏银川市、贵州省毕节市则有三名挂职副市长。

挂职合肥市委常委、副市长的赵兵让对新京报记者说，他到地方一个月的时间，现在正在加强学习了解，熟悉当地各方面的工作。多名挂职干部接受新京报记者采访时表示，现在正在适应节奏，快速进入工作状态，有决心把工作做好。

挂职“西老革”最早可追溯至2001年

“挂职”是培养干部的一种重要方式。《人民日报》曾解读称，挂职干部改变的只是工作岗位，但行政关系、档案、工资待遇都在原来单位。对于干部来说，交流挂职是一次难得的机遇，同时也是一次事业的挑战，“在不同地方挂职，既能发现对方的长处，也能发现自身的短板”。

记者注意到，中组部选派干部到“西老革”挂职锻炼，已成传统，最早可追溯到2001年。

2001年10月，为适应实施西部大开发战略的需要，中组部从中央国家机关和国有重要骨干企业选派了126名干部到西部地区挂职锻炼。

2004年，在总结2001年选派干部到西部地区挂职锻炼工作经验的基础上，中组部继续选派干部到西部地区、老工业基地和革命老区挂职锻炼，人数由126人增加到218人，范围由中央国家机关和国有重要骨干企业扩大到科研院所、人民团体和高等院校。2005年中组部又选派了93名干部到东北老工业基地任职和挂职锻炼。2007年中组部选派了229名干部赴“西老革”挂职。

党的十八大以来，中组部已选派了三批干部挂职“西老革”。2013年底，中组部从中央国家机关、中央企业和高等院校170多家单位，集中组织选派了241名干部到“西老革”挂职，其中到西部等14个省（区、市）的有189名，挂职锻炼时间统一为两年。2016年3月，中组部在2013年基础上，又选派了225名挂职干部，其中选派到内蒙古等13个省区市挂职的有173名。

每次挂职干部赴有关省区市党委组织部报到前，中组部都会组织短期培训；到地方报到后，当地省委会与全体挂职干部进行集体谈话。

在2016年3月的挂职培训会上，时任中组部常务副部长陈希要求挂职干部，要“干”字当头，安心干事、用情干事、务实干事；要“严”字打底，在政治上严格要求、在工作上严格要求、在作风上严格要求。

记者注意到，在此轮挂职谈话中，责任感、使命感、真抓实干等词被反复提及。

“希望大家发挥自身优势，当好推介广西的‘宣传员’、促进合作的‘联络员’、传送经验的‘信息员’、廉洁自律的‘示范员’，帮助广西在更高层面、更大范围赢得更多的发展机会与资源。”广西壮族自治区党委书记鹿心社对挂职干部说。

辽宁省委常委、组织部部长王正谱希望挂职干部切实增强责任感和使命感，迅速转换角色，尽快进入工作状态，充分发挥自身优势，弘扬真抓实干的作风，真正干出新业绩、展现新作为。

国家行政学院教授竹立家对新京报记者表示，这批干部最根本的是熟悉中央的意图，对政策比较了解。当地的干部可能局限于当地利益来思考发展，这些挂职干部相对来说是高知识人群，知识面广、视野开阔，掌控全局能力比较强，他们对改革发展有全局理解，能跳出当地发展、站在更高角度去看问题。

新京报记者 何强

责任编辑：张迪