原标题：德工会对中资收购高科技企业发出警告，专家批驳“夸大其词”

[环球时报驻德国特约记者 青木]德国电视二台4日报道称，德国最大工会——金属行业工会近日对中国投资发出警告，称德国高科技企业越来越多成为中国投资者的目标，中国看上的是德国的关键技术，德国需要制定迅速有效的战略。有中国问题专家批评该工会的警告“夸大其词”，相反，被中国投资者收购的德国企业发展良好，还打开了中国市场。

金属行业工会董事兰布向德新社表示，越来越多重要工业领域的德国企业被中国投资者收购，这可能是危险的，其背后隐藏了中国的战略定位，不容低估。“我们必须在机械工业、工厂建设等高科技领域保持领先地位。如果失去这些，将会对整个德国工业产生实质性的影响。”他说，中国投资者现在比两三年前被更多怀疑，“他们不再注入资金去拯救困境中的德企，而是更多朝着战略投资的方向发展”。

“现在到了采取行动的最后时刻。中国可能超过我们。”即将担任柏林墨卡托中国研究中心副总裁的胡谧空称，为了保证德国在重要工业领域保持领先，当局应该更严格地审视中国投资者对德国企业的收购。

不过，德国柏林中国问题学者夫罗里扬4日对《环球时报》表示，据他这两三年的观察，德国媒体几乎没有报道过德国企业被中国收购后大量裁员，或迁移工厂到中国的事例。德国工会的表态和专家的警告，有其自身利益。

该学者说，实际上，多个报道还显示，中国投资者保证了德国员工就业，并进行投资扩建，德国技术也保留在德国，这些企业还打开了中国市场。例如最近宁波继峰收购德国汽车配件供应商格拉默，《南德意志报》等德国媒体都报道说，格拉默员工、客户欢迎中国企业，避免了向政府求援。

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