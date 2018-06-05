专家:台军演伊始就做逃跑计划 这样对手不值一打

原标题：岛内汉光军演F-16坠毁，台当局被批：要死自己死，别拉大家垫背！

[环球时报综合报道]台军年度最重大演习汉光34号6月4日至8日展开实兵实弹演练。台军扮演红、蓝两军模拟对抗。4日清晨，在空军新竹基地外，有民众目击多批次幻影2000战机待命升空，C-130运输机降落在机场内。

当天模拟军港、机场遭到破坏，军舰紧急出港、战机飞往花莲战力保存。其中西线空军基地的战机飞往花莲佳山基地，进入山洞隐蔽。海军舰艇则在清晨演练接获命令，紧急出港，在海上集结待命。海锋大队的“雄风”导弹发射车也离开驻地驶往试射的掩蔽阵地，并且实施伪装。据台湾TVBS新闻网报道，根据台军设定，“只要敌方夺台失败，就算战胜”。

然而当天下午却传来令人震惊的消息，由空军少校吴彦霆驾驶的一架被认为是台湾空优主力的单座F-16A战机，在飞往基隆附近空域途中，于13时43分在东北部山区上空失联。

此后，媒体对演习的关注完全转移到了对失联战机和飞行员下落的搜寻上。下午4时左右，在五分山登山健行步道，发现100米长滑坡及飞机残骸；下午4时30分，发现失联少校的蓝色肩章；下午6时许，现场已经发现了一些疑似尸体残骸；到晚上7时30分，经过鉴识小组鉴定，证实吴彦霆已殉职。

台空军方面当晚发声明称，吴彦霆战机光点消失前，曾回报塔台“战机进云”。军方分析他没有跳伞，并宣布暂停花莲基地F-16战机演训任务。

一年一度的汉光演习过去也出过一些重大意外。1994年9月汉光11号演习时，海军“成功舰”方阵快炮在台东外海误击金鹰航空公司的里尔-35喷射机，飞行组员4人全部罹难。2007年5月汉光23号演习时，空军F-5F战机坠毁在湖口营区，波及星光部队士官兵，共4死9伤。2016年8月，汉光32号演习时， 一辆 “勇虎”坦克不慎翻入网纱溪，车上5人中3名官兵不幸身亡。

蔡英文的如意算盘很可能已经被演习第一天的意外打得稀烂。《人民日报》海外版港澳台部主任吴亚明4日对《环球时报》记者说，所谓动员民间力量，不过是想把台湾民众绑在“台独”战车上，让他们当替死鬼。很多台湾网民都在讽刺当局，有人说，你若不搞“台独”，你心虚什么？还有人说，你要死自己死，不要拉大家垫背。

军事专家宋忠平4日对《环球时报》表示，从台军公布的演习科目来看，今年的汉光演习还是继续了往年一贯的“跑”“躲”“防斩首”特点，其他很多科目比如“反导”和民用无人机侦察，这都是在作秀，台军的“爱国者”导弹面对解放军的“东风”导弹根本无足轻重，民用无人机想突破电磁干扰更是不可能的。

“演习伊始就制订了逃跑的计划，这说明已经失去了抵抗的勇气，这样的对手根本不值得一打”，宋忠平说，而且这种“跑”和“躲”都是无用的。此前，解放军海军的航母以及其他军舰，空军的轰-6K等战机频繁绕岛演习，其目的就是要让花莲的山洞、苏澳的军港这两个看似安全的后院变得毫无屏障。

“中时电子报”4日称，汉光实兵演习首日，解放军一架“运-9”侦察机自台湾北部通过日本宫古水道，往西太平洋飞行后北返中国大陆。台军发言人陈中吉当晚安慰岛内称，该机没有“绕台”，台军已全程监控，确保演习信号不被大陆侦察机窃取。

宋忠平说，两岸一家亲，兵戎相见并不是最佳的选择，但解放军从未承诺不使用武力，一旦蔡英文等“台独”势力太过嚣张，“武力解放台湾不是不可能的”。

[环球时报驻台北特约记者 萧师言 环球时报记者 郭媛丹 林鹏飞]

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