汉光军演台精心设计 专家:给蔡英文壮胆的真人秀

原标题：今年的汉光，台当局精心设计！专家：给蔡英文壮胆的一场真人秀

[环球时报综合报道]台湾汉光34号军演实兵演练4日高调启动，却不料首日就坠毁一架F-16战机。在解放军军机军舰常态化绕岛震慑“台独”之时，拒不承认“九二共识”的民进党当局迫切想向台湾民众展现“台军有实力防堵解放军来袭”以及“有能力防范大陆飞弹袭击”。为此次军演造势，台军方专门发布了一个“磅礡短片”，想把今年的汉光军演搞成一场“台独”军力总动员，只可惜宣传片中的豪言壮语第一天就被啪啪打脸。“汉光演习就是给蔡英文壮胆的一场真人秀”，大陆军事专家宋忠平4日对《环球时报》表示，时至今日，台军的军事能力远远落后于解放军，两岸对抗孰优孰劣一目了然。

实际上，蔡英文当局为今年汉光军演下的功夫可真不少。6月2日，台陆军司令部在脸书上发布了一部题为《现在就出发》的“磅礡短片”，强调在面对解放军“机舰远海长航训练频繁、威慑进逼台海防线”的压力时，不能掉以轻心，若要吓阻战争，就要靠坚强的战力，唯有从难、从严、从实的训练与操演，才能将“国军”拧成一股“无坚不摧的精锐战力”。

据台湾“中央社”报道，此次为期五天四夜的实弹实兵演练分为4大科目，分别为“海空联合作战”“北部反登陆作战”“南部反登陆作战”及“中部联合反空（机）降作战”。其中中部联合反空（机）降作战部分，是今年演习的重点项目，台军6月7日将在台中清泉岗实施反空降操演，模拟解放军饱和攻击下炸毁清泉岗机场跑道后，如何在最短时间抢修完毕，提供战机起降。蔡英文将亲自校阅，进驻机场的“爱国者”三型导弹车也将随操演科目亮相，展现机动战力。同一时间，台军还将在屏东加禄堂海岸进行联兴操演，模拟解放军登陆后，如何执行陆海空三军的联合防卫作战。

据“中时电子报”报道，今年汉光军演特色还包括首次动员民间营造厂、中华电信等后备能量投入战损复旧，并征用民间无人机等投入演习。

据称，台军这次实弹实兵演练具有5项特点，包括“仿真实战作为”“整合全民动力”“强化后备战力”“指管通信中断备援”及“结合万安演习”。台“国防部”官员表示，仿真实战执行连续24小时昼夜实兵对抗演练，模拟在两岸不对称军力下，台湾该如何找出致胜关键，也因此首度将民间的后备能量纳入汉光演习。

为配合汉光演习，年度“万安41号”防空演习也于6月4日下午率先在台湾北部七县市举行，演练警报传递、发布及人车疏散，民众听到空袭警报时，必须就地疏散，并进行灯火管制，若是不听从警方指挥避难，最高可罚新台币15万元（约合3.2万元人民币）。香港中评社4日称，当天演习时间一到，本来车水马龙的台北市区街道瞬间成了空巷。报道称，在布基纳法索对台“断交”后，两岸关系趋向紧张，解放军军机、军舰绕台频繁，为了加强因应，今年台当局的空袭抢救操演规模也较往年大。

另据台湾《联合晚报》4日报道，汉光演习中的淡水河反突击演练是中枢防卫关键，台军近年以保密为由鲜少开放，但5日淡水河反突击演练却将“有限度公开”，内容是以炮火狙击意图沿河进入台北市中枢地带的敌军。

一位不愿具名的岛内资深媒体人对《环球时报》记者说，蔡英文当局对今年的汉光军演大肆宣传，是因为民进党不断推动“柔性台独”导致岛内舆论判断大陆对台“武统”的可能性升高，蔡当局才想要以台军“盛大军力、雄壮威武”的形象，来鼓舞台湾内部绿营支持者的信心，并令其在年底的选战中继续支持民进党。

[环球时报驻台北特约记者 萧师言 环球时报记者 郭媛丹 林鹏飞]

责任编辑：张迪