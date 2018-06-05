人民日报：“好缺点”是种假把戏“迷魂汤”

原标题：“好缺点”是种假把戏（人民论坛）

不知从什么时候起，无论是说自己还是说别人缺点，似乎成了一件很难办、很纠结和很尴尬的事情。不少人或避重就轻、隔靴搔痒，或旁敲侧击、声东击西，总喜欢把缺点说得很巧妙、婉转和艺术，好比“思想按摩”，让人听得舒服，易于接受，于是出现了“自我批评谈情况，相互批评提希望”的怪现象。正是在这种风气下，“好缺点”应运而生。

所谓“好缺点”，就是表面上讲缺点，实际上变着法子表扬，拐着弯兜售优点。比如，讲某个干部缺点时，说他“批评人过于严肃”“加班太多不注意身体”“平时太顾工作，家里照顾太少”“一心扑在工作上，锻炼身体不够”，等等。这样的“好缺点”，说者乐滋滋，听者美滋滋，领导知道了也找不出毛病，可谓皆大欢喜。

“金无足赤，人无完人。”人终归是有缺点和不足的，而且缺点就是缺点，不应该变成优点。探究“好缺点”现象的原因，还是好人主义在作怪。一些地方和单位，常常是“上级对下级宠着护着，下级对上级捧着抬着，同级对同级哄着让着，对明摆的毛病缺点和不良风气也是忍着看着”，面对他人身上的缺点往往“不说话、说好话、好说话”的有之，尽放些“空炮”“哑炮”甚至“礼炮”的亦有之。《战国策》中有一名篇，叫《邹忌讽齐王纳谏》，讲的是大臣邹忌与城北徐公比美，结果因为“妻私我”“妾畏我”和“客欲有求于我”，而被妻、妾和客所美化。现实中这种“好缺点”现象，正是或“私”或“畏”或“有求”的结果。

“好缺点”，既是一种“烟幕弹”，又是一种“迷魂汤”。其危害，一是坑害了干部，二是败坏了风气。“好缺点”是一种“语言贿赂”，它让一些干部飘飘然、昏昏然，看不清、看不透自己身上真正的缺点，陶醉、麻痹在自我认知中，延误了“治病”的时间，错失了改正缺点的机会，让真正的缺点在“好缺点”的掩护下逃之夭夭，最后病入膏肓。近些年一些落马者感慨，倘若当初有人及时指出他们身上的缺点，有可能不至于愈演愈烈，这虽可能是他们的某种借口，却也引人思考。陈云同志在《论干部政策》一文中曾呼吁，对干部不要“抬轿子”。“好缺点”就是故意在“抬轿子”。如果让“好缺点”现象不断蔓延，而且形成气候，就会毒害整个风气，甚至在政治生活中形成严重的“雾霾天”。

“好缺点”，既是一种障眼法，又是一种假把戏。得善于剥去“好缺点”的美丽外衣，对其层层深入剖析，不可一带而过，听之任之、听之信之，更不可一笑了之，不当一回事。得敢于对那些喜欢讲“好缺点”的人进行直言不讳的批评教育。好人主义绝不是好人，而是对己对人不负责任的表现，不能让这些人得到好处、占到便宜，得势又得利；领导干部特别是一把手得真讲缺点、讲真缺点，起到示范和带头作用。