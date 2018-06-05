人民日报：市场放开需防无序竞争

原标题：市场放开需防无序竞争（点睛）

放开售电市场，是降低企业用能成本“组合拳”的招数之一。从四川的实践来看，引入多家售电公司为实体企业提供售电服务，起到了“一石三鸟”的作用。对电力行业而言，多元化的售电主体“鲇鱼入市”激发了市场活力；对参与售电企业而言，则能在千亿电改红利中分得一杯羹；对用电企业而言，降低了用电成本，活力更足。

电力市场化是大势所趋。但是，在市场形成初期，价格战问题也开始出现，有的企业甚至把售电价格压到成本价以下。

事实上，最低价中标问题在许多行业中都被诟病。这种机械追求最低价的指挥棒，在执行过程中往往会诱导“劣币驱逐良币”：一些重视质量控制的企业被排挤，而一些恶意竞争、不重视质量和服务的企业却被选中。

如果仅仅只以最低价为中标参考，售电市场也可能会走上恶意竞争的老路。

如何破解“唯低价是从”的交易困境？从其他行业实践来看，可以在参考指标中，降低价格所占权重，增加其他因素权重，比如引入售后服务等作为中标参考因子进行综合评价，引导企业理性报价。同时，要形成行业成本价格体系，防范恶意低价投标。

当前，售电市场还处在成长期，多借鉴和引入相关经验，提早规避恶性竞争，将有助于电力交易市场稳定长久运行。

责任编辑：张迪