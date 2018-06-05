袁隆平团队绘就杂交海水稻研究路线图 将全面试种

资料图：“杂交水稻之父”袁隆平（左二）在示范田查看超级杂交水稻。 郝群英 摄 图片来源：视觉中国

原标题：袁隆平将携团队全面开展海水稻试种，“技术路线图”已获形成

4日，记者从湖南省农科院、湖南省杂交水稻研究中心获悉，中国工程院院士袁隆平将携团队，全面开展耐盐碱杂交水稻（海水稻）试种。目前，“技术路线图”已获形成。

据报道，全球现有6%以上陆地面积受盐碱危害。可耕地中，19.5%的水田和2.1%的旱地已受盐碱危害。在东南亚国家，每年有上百万公顷的适宜水稻种植土地，因盐碱化而弃种。我国有15%的水田受不同程度盐害影响。随气候变化、海平面提升、排灌系统不合理，及富含有害盐分的底层岩石等因素，全球盐渍化土地面积仍将不断扩大。

“启动海水稻研究和盐碱地稻作技术推广，对实现我国‘藏粮于地，藏粮于技’，和确保‘中国的饭碗一定要端在自己手里’的战略目标，具重要意义。我国有15亿亩盐碱地，其中约2亿亩具备种植海水稻的条件。将杂交海水稻研究作为我们未来杂交水稻研究的重要方向之一，不仅可提高我国杂交水稻种植面积，也能解决越南、孟加拉等国海水入侵造成稻谷失收的问题。”湖南省农科院党委书记柏连阳告诉科技日报记者。

2016年，袁隆平在海南省三亚市召开的首届国际海水稻学术论坛上，宣布启动海水稻研究。截至目前，团队采用常规技术结合分子育种，获得了一批产量较高、抗性较好的耐盐新组合。2017年利用培育出的耐盐碱杂交稻组合，在不同盐碱度的土壤、不同生态区进行了栽培试验。如，2017年，在山东即墨市试种了120亩“湘两优900”，土壤盐碱度在0.6%左右，验收亩产量达396公斤。在青岛杂交海水稻小面积试种，初步测产每亩620公斤，显示出了杂交海水稻在海水稻研究中的优势。

未来，湖南杂交水稻研究中心拟围绕杂交海水稻研究，在海水稻资源利用与机理研究、亲本创制与组合培育等方面力争形成原创性自主知识产权成果，并形成杂交海水稻技术体系，引领国际杂交海水稻发展。具体包括：

以杂种优势利用技术为主，综合利用远源杂交、突变诱导、分子育种等现代育种技术，培育耐盐碱不育系和恢复系，选育优质高产杂交海水稻；

建立种质资源库和高通量表型检测平台，为海水稻育种提供材料、数据与技术支持；

对盐碱胁迫下的水稻细胞形态构成、矿物质营养元素吸收利用、不同生育时期盐害差异等方面开展生理学研究，为海水稻品种选育提供理论基础；

针对所选育的海水稻，配套丰产高产栽培技术与盐碱地改良措施，通过农业信息化、遥感技术，提高肥料、农药和水资源利用效率，实现种、土、肥、水等各生产要素协调配合。在不同类型盐碱地进行规模化稻作改良示范，建立适应不同气候区域、水土条件、种植制度的绿色可持续生产模式。

袁隆平称，为开展杂交海水稻研究，中心已进行了充分的前期准备。中心拥有国家杂交水稻工程技术研究中心、杂交水稻国家重点实验室、水稻国家工程实验室等三大国家级研发平台，具备成熟的载体构建、遗传转化、基因检测、基因表达分析、分子标记选择等技术体系，和温室、网室、中试基地等可供海水稻试验的基本设施。截至目前，中心团队广泛进行了耐盐碱品种资源收集，通过苗期水培、不同盐度滩涂试验田种植，筛选出具备一定耐盐碱性的种质60多份；利用耐盐品种回交培育出雄性不育系12个、优良父本36个、杂交水稻组合89个，今年正在盐碱地种植并进行耐盐碱性状鉴定；利用基因组编辑技术，创制出耐盐新品系6份。

来源：科技日报

责任编辑：张义凌