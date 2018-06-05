英法又想来南海刷脸 附和美国做法声称要做这事

原标题：嗯，法兰西和英吉利又想来南海刷脸了。

附和美国的做法，声称要“自由航行”。

“法国和英国将在南海争议地区航行”，据香港《南华早报》4日报道，法国国防部长帕利3日在新加坡举行的香格里拉对话会上表示，法国和英国军舰下周将在南海联合执行“自由航行行动”。英国《每日电讯报》称，英国国防大臣威廉姆森3日也在新加坡表示，英国今年将向亚太地区派出3艘军舰，向该地区“航行自由”的重要性发出“最强烈信号”。针对英法的这种表态，中国学者刘锋4日对环环（ID：huanqiu-com）表示，这两个国家不过是在“刷存在感”。

帕利3日表示，法国海军突击群本周将与英国舰艇和直升机一起访问新加坡，之后将前往南海“特定区域”。她暗示，这些舰船将进入中国领海，并预测可能会发生对抗，“无线电会发出严厉声音，命令我们离开。但我们的指挥官会平静回应，继续航行，因为根据国际法这里是国际水域”。

《南华早报》称，帕利还称，欧洲已经开始动员更广泛的力量支持“自由航行行动”，德国观察员也已经登上法国的舰船，这种努力应进一步扩大。她表示，谈判是可行之路，但“既成事实并不是要接受的事实”。帕利还指出，2017年至少5艘法国军舰曾在南海航行。

这并不是法国首次插足南海问题。2016年的香格里拉对话会上，法国时任国防部长勒德里昂表示，法国将敦促欧盟国家协调海军巡航行动，以确保在南海争议地区有“常规的和可见的”存在。据法国媒体报道，2017年10月，法国“奥弗涅”号多用途护卫舰航行经过南海时，曾遭中国战机“绕飞”。但其舰长表示，“中国战机的做法非常专业，舰只从未感受到威胁”。

“我们必须清楚表明，国家需要按规矩行事，否则要承担后果”， 英国国防大臣威廉姆森3日登上停靠在新加坡的英国军舰，这番话被解读为针对中国。他称，不久前在巴黎举行的英法双边会谈上讨论了两国“更积极参与解决南海问题”的事宜，“我们计划协助保障航行自由”。谈到伦敦为何介入东南亚地区问题时，威廉姆森称：“南海经济利益不仅涉及地区各国、中国和日本，还影响全世界。南海是世界上最大的国际贸易通道之一。”他还称，法国、英国和澳大利亚都在宣示在该地区的航行权利，“我们给所有各方发出的明确信号是，自由航行极端重要”。

英国国防大臣威廉姆森

英国《每日电讯报》4日称，英国派遣3艘战舰到亚太，在过去30多年来还是首次，它们的部分任务是在南海进行“自由航行行动”，部分目的是监视朝鲜的非法海上贸易活动。不过，英国《泰晤士报》4日引述政府消息人士的话说，英国海军会避免美军的做法，不会进入中国岛礁12海里领海之内。

《南华早报》报道说，对于英法声称要参加南海“自由航行”，中国参加香会的代表团进行了回应。中方表示，南海是自由的，所有舰船都可以自由通行，正常的航行自由活动没有任何限制，但侵犯中国主权的行为不会被允许。中方代表团成员周波大校表示，问题是法国和英国是否进入中国岛礁12海里之内，如果那样，将是故意挑衅。

海南师范大学菲律宾研究中心副主任刘锋4日接受环环采访时称，英法加入南海“自由航行行动”明显是一种挑衅行为，南海和英法有什么关系？况且南海自由航行未受到任何干扰和影响，英法要加入的借口是无中生有。

刘锋说，亚太是国际热点地区，英法发出这种声音实际是在“刷存在感”。目前看来中法和中英之间关系总体比较正常，但是不排除英法企图借助一些地缘政治问题给中国施压，由此获取一些筹码。比如最近在整个欧洲局势中中欧之间的合作，英法可能也想通过这种方式从中国获得某些好处。尤其是香会作为亚太比较有影响的安全论坛，英法此举表明其不甘寂寞，不愿丧失“影响力”，他们靠南海问题“刷存在”的意图非常明显。

责任编辑：张玉