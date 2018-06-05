Qingdao还是Tsingtao 哪个才是青岛真正英文名？

原标题：“Qingdao”、“Tsingtao”，哪个才是青岛真正的英文名？

6月9日-10日，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议将在山东省青岛市举行，全球目光将聚焦在这座历经百年沧桑、融通世界的滨海岛城。

提起青岛，很多人自然会想到这座城市的名片之一：青岛啤酒。如果你喝过青岛啤酒，并且是个足够细心的人，就会发现啤酒瓶体上英文字样“Tsingtao”↓↓

等等……青岛的英文名不应该是“Qingdao”么？实际上，类似于“Tsingtao”的情况还有许多，例如国内著名高校北京大学（Peking University）、清华大学（Tsinghua University），其官方英文名均与汉语拼音有一定差异。

△清华大学校徽上的“Tsinghua”字样

那么问题来了，这些英文名与我们日常使用的汉语拼音有什么联系？青岛的标准英文名究竟是哪一个呢？这还得回到百年以前，从拼音的起源开始聊↓↓

责任编辑：张玉