湖南药企非法排污却被指通过环评审批 环保局回应

原标题：又见非法排污，这一次是湘江！

近日，湖南省株洲市株洲县有村民向记者实名举报，称株洲松本药业长期将生产废水未经任何处理直排湘江。

记者暗访发现超标污水偷排进湘江

实名举报人向记者提供了多段视频，这些视频拍摄于不同的时间段，清晰记录了这家企业将污水偷排进湘江的情况↓↓

另一段视频资料也能看到，污水和江水混合后，颜色反差较大↓↓

一名举报人对记者表示，株洲松本药业的生产是阶段性的，排污时间也不固定，有时候会在深夜或者凌晨排污。

举报人：

只要生产的话，基本上，下午就开始往外排污。前两天，有一天是周六中午，当时我看时间是12点钟左右吧，就已经开始排了，到次日上午接近9点的时候，它还在排。

记者在现场看到，这家药企规模并不大，从外面看起来比较老旧，企业标牌并不明显，距离湘江岸边约500米左右。记者靠近企业厂区，门卫警惕性较高，陌生人靠近，都会上前询问。记者发现，松本药业位于江边的排污口，隐藏在杂草丛中，上面铺有两块石板，此时正被江水淹没。

举报人：

污水是直接从这儿排放到湘江里的，没有经过任何处理，排完之后江水上飘了一层油似的。生产的时候那个烟囱都是冒黑烟。

县政府称该厂通过环评审批 事实并非如此

记者在调查中了解到，曾有多名群众在12369环保举报网络平台和“市长信箱”反映过此问题，得到的答复却都是没有发现非法排污行为。

就在今年1月5日，株洲县政府回复实名举报时还曾称，该厂通过了环评审批，暂未发现废水不经任何处理直排。但记者在前不久跟随环保部门突击检查时，发现事实并非如此。

5月25日上午10点多，就记者在现场暗访发现的问题，湖南省环保厅及时通知株洲县环保局现场执法。记者跟随株洲县环保局的多名执法人员，首先来到清水塘渡口现场取样，当时松本药业正在非法排污。隐藏在杂草丛中的排污口排出的污水呈乳白色，化学药品味较浓，排入湘江后和江水颜色差异明显，所排污水还有大量油渍类物质在江面漂浮。

株洲县环保局：环评手续确有问题

在这次突击检查后一周左右，5月31日，环保部门又对松本药业进行了一次检查。当天，株洲县环保局局长表示，企松本药业的确存在无证排污、超标排污、环保设施停运等问题。并称，绝不会对非法排污坐视不理。

株洲县环保局局长曹铁祥称：第一、松本药业的排污许可证已经过期，新的没有核发，是无证排污；第二、是超标排污；第三、环保设施停运。

株洲县环保局局长曹铁祥：

2017年给松本药业发了一个排污许可证，有效期一年。2018年松本药业就无证排污了。这一点，当时我们也没有搞清楚，这个确实是我们工作的失误。

污水检测结果发布 污染因子超标

5月31日检查当天，株洲县环保局和湖南省环保厅还发布了污水检测结果——多项主要污染因子超标，其中还明确标出了石油类浓度超过国家规定排放标准。

株洲县环保局责令株洲松本药业停止排污行为，并将在30天内进行复查。湖南省环保厅提出查处意见，要求对其停产、处罚、移送公安、公开曝光。

据记者了解，目前松本药业已停产，株洲县环保局相关负责人已被免职。

责任编辑：张玉