原标题：韩正亲自盯的这项任务，地方负责人有调整

撰文 | 董鑫

前几天，安徽两名副省长分工调整的通知引起了政知见（微信ID：bqzhengzhiju）的注意。

按照以往的惯例，常务副省长大都是负责发改、审计、财政、金融、税务等关系地方经济发展的核心领域。

分管安全生产，实不多见。

为什么安徽要做出这样的调整？

安全生产第一责任人

要回答刚才的问题，先要解释一下《地方党政领导干部安全生产责任制规定》是什么。

这是我国安全生产领域第一部党内法规，对县级以上地方各级党委和政府领导班子成员的安全生产职责、考核考察、表彰奖励、责任追究进行了具体规定。

按照《规定》，地方各级党委和政府主要负责人是本地区安全生产第一责任人，班子其他成员对分管范围内的安全生产工作负领导责任。

这位安全生产的第一责任人是谁？

《规定》还有更明确的说法，县级以上地方各级政府的安全生产工作，原则上要由担任本级党委常委的政府领导干部分管。

对于地方政府主要负责人、党委常委的政府领导干部这两种表述，国家行政学院教授竹立家告诉政知见（微信ID：bqzhengzhiju），它们指的是两个职务，一个是省长、一个是常务副省长，这两位既是地方政府的领导，也是同级党委常委，同时满足两个条件。

韩正分管的领域

《规定》是由中共中央办公厅、国务院办公厅在2018年4月18日印发，自2018年4月8日起施行。

安徽省的分工调整信息发布时间是5月15日。

不过，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）发现，早在地方调整发布之前，中央层面的分管领导已经有了调整。

在新一届政府之前，中央层面安全生产领域的负责人是原中央政治局委员、国务院副总理马凯。今年1月25日，全国安全生产电视电话会议召开，马凯作为时任国务院安委会主任出席了会议。

两会之后，新一轮机构改革后，新部门陆续挂牌，新任副总理们去哪儿参与揭牌仪式大都与他们的分管领域和部门密切相关。4月16日，应急管理部挂牌，出席揭牌仪式的正是中共中央政治局常委、国务院副总理韩正。

分管领导从政治局委员调整到政治局常委，这与《规定》的要求保持一致。

常务副省长分工调整

目前来看，各个省市分管安全生产的副省长最大的特点就是排名大都在中间和靠后位置，以第四、第五、第六最为常见。

而由常务副省长直接分管的，除了安徽之外还有四个省份，分别是内蒙古、浙江、福建和广东。其中，内蒙古、浙江和福建都是今年进行的调整。

但与安徽公开发布调整信息不同，这三个省份的调整都没有公开信息，只是在官网上副省长分工一栏有所体现。

举个例子。

今年2月，张志南当选福建省常务副省长之后公布的具体分工为：

负责省政府常务工作；负责发展改革、科技、财政、环境保护、交通运输、统计、国有自然资源资产管理、金融、重点建设、省政府发展研究等工作。协助负责编制、政府法制方面工作。

昨天，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）在福建省官网上看到，张志南的分工调整为：

负责省政府常务工作；负责发展改革、科技、财政、环境保护、交通运输、安全生产、应急管理、统计、国有自然资源资产管理、金融、重点建设、省政府发展研究等工作。协助负责编制、政府法制方面工作。

此外，在广东分管安全生产工作的，是常务副省长林少春，但与其他几个省份后续调整不同，从2017年林少春履新现职以来，安全生产一直是他的分管领域。

“去而复返”的分工

上述常务副省长中，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）要重点介绍一个人。

浙江省常务副省长冯飞，“安全生产”这个分管领域对他来说算是“去而复返”。

2016年8月26日，升任工信部副部长未满一年的冯飞履新浙江省副省长，当时他的负责领域就是工业和信息化、科学技术、知识产权、安全生产等方面工作。

冯飞出生于1962年，江西都昌人。作为产业经济学学者，冯飞曾经在国务院发展研究中心工作超过20年，主要从事技术经济和产业经济的研究，还曾两次担任中央政治局集体学习主讲人。去往浙江，是他第一次在地方履职。

2016年8月28日，也就是宣布任命之后两天，冯飞就到了浙江省安全监管局调研，这也是他来到浙江工作后走访调研的“第一站”。

△2016年，冯飞在浙江省安监局

2017年5月，浙江省常务副省长空缺近半年之后，冯飞接任。他的分管领域也做出了调整，改为：

负责省政府常务工作，负责发展改革、科学技术、知识产权、公安、国家安全、司法、税务、统计、物价、民族宗教、法制、节能和能源保障调度、人民武装、海防、机关事务、政务公开等方面工作。

而原本由冯飞分管的安全生产，当时改由与他同时出任浙江省副省长的高兴夫负责。

在冯飞当选为常务副省长一年之后，昨天，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）在浙江省官网看到，他的分工又出现了调整：

负责省政府常务工作，负责发展改革、国土资源、税务、安全生产（包括消防安全和交通安全）、统计、物价、法制、能源、人民武装、海防、机关事务、政务公开等方面工作。

安全生产又回到了冯飞的负责领域。

“坐在火药桶上”的副省长

分管安全生产领域，对于副省长来说意味着什么？当事人最有发言权。

贵州省原副省长孙国强给出过一个十分形象的比喻，“每天都像坐在火药桶上，到目前为止没有下来。”

从2000年到2011年，贵州省煤矿事故死亡人数连续12年全国排名第一，2012年虽然降到了第三位，但死亡人数依然超过了100人。

在接受记者采访，说出上述感受的时候，孙国强正在分管贵州的安全生产，且距离发生“11·24贵州响水煤矿事故”刚过去不到两个月。那次的事故共造成了23人死亡、5人受伤。

说起来，这也是个“高危”分管领域。

2017年9月，国务院调查组通报处理重庆市永川区金山沟煤业有限责任公司“10·31”和内蒙古自治区赤峰宝马矿业有限责任公司“12·3”两起特别重大瓦斯爆炸事故，重庆市原副市长沐华平和内蒙古自治区原副主席王波就因为失职、失察等问题被通报。

来看一下，现在各个省份都是哪些副省长在分管安全生产领域。

两会之后，国务院组成部门调整，不再保留安监总局，成立应急管理部，与应急管理、消防、抗震救灾等职责合并。

竹立家认为，此次部分省份副省长分管领域的调整，除了与《地方党政领导干部安全生产责任制规定》有关，也是新一轮机构改革之后，强化党的组织在同级组织中领导地位要求的体现。

“其他省份可能也会陆续做出相应调整。”竹立家表示。

面对这样一个“高危”分管领域，刚刚“坐上火药桶”的副省长们也不会闲着。

5月14日，福建省常务副省长张志南就去往省安监局、福建煤监局调研指导安全生产工作。张志南表示，要下力气解决安全生产领域突出问题，特别是要分析、梳理矿山、建筑施工、道路交通、海上交通等重点行业领域存在的突出问题，并研究具体工作措施、逐项加以解决。

△张志南在福建省安监局

责任编辑：张玉