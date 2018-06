美国白宫就中美贸易发表声明 透露出四个信号

原标题:白宫就中美贸易发表声明,透露出四个信号

美国时间6月4日,白宫就新一轮中美经贸磋商发表声明称:本轮磋商于周末结束,由商务部长罗斯领衔的美方团队与中方代表团在北京进行了一系列会晤,是正在进行的贸易磋商的一部分。会晤聚焦于通过促进农产品和能源对华出口便利化来满足中国日益增长的消费需求,削减美国贸易逆差、提振美国经济增长、增加美国就业。

白宫说,美方代表团官员向中方转达了特朗普总统的明确目标(原文用词是clear goal),以期实现两国贸易关系公平化。美方代表团将报告磋商情况,以得到继续向前推进这一目标的路径指示。

对照中方声明,白宫这份声明同样简短而含义丰富。

第一个信号,美方表现出的基本态度跟中方是一致的,都是要推动双方贸易磋商继续往前走。正当西方媒体纷纷做出“北京举行的第三轮中美贸易会谈无果而终”的评论时,白宫方面终于发声,透露出的信号积极而有期待,说明美方还是想谈下去的,对中美贸易的效果还是寄予厚望的。

至于为什么不能早一点跟中方同步?除了时差的因素,估计是中方给出的条件离特朗普在美方代表团行前开出的价码差距较大,而他们的总统是有着clear goal(明确清晰的目标)的,美方代表团又没有得到“将在外,君命有所不受”的充分信任和授权,所以只能憋着一肚子话先回去了。有鉴于总统先生的多变,这次的声明也没敢落实锤,只能强调意见代表团是都带到了,目的是希望得到具体的指示,继续往前推进。

第二个信号,与中方声明一致,白宫方面也表示,这次北京会谈的重点仍然在农业和能源领域。白宫的措辞很有点意思,有这么两点很“美方”——这里贴下原文:“The meetings focused on reducing the United States’ trade deficit by facilitating the supply of agricultural and energy products to meet China’s growing consumption needs”。第一点,虽然要表达的意思都是要扩大对中国的出口,但是白宫“置顶”的是“为了缩减美国的贸易赤字”,这样就是在向美国民众交代:你看,我愿意谈下去,还是为了国家好。而具体要怎么实现?用了小小一个“by”引出了后面的方法,就是扩大对华出口。第二个点,还是挺强调“用户体验”的——在扩大对华出口方面,白宫没有生硬地表述为加大供给,而是用了“facilitating”这么个词,意思就是“使……便利化”。看看,这多好,一方面我扩大了对你的产品供给,另一方面我还为你获得这种供给提供了便利,优化了你的体验。小小这两处心机,觉得白宫方面在文案方面还是很下功夫的。

第三个信号,是美方也注意到了是中国的需求是“日益增长的”(growing consumption needs)。这么大且仍在变得更大的市场,放弃掉实在可惜。毕竟,美国的国内政策无论怎么调整,是减税还是跟各国开打贸易战,是结构性调整还是修修补补重塑,在全球化已成定局的今天,任何一个经济体的经济发展都不再是仅凭自给自足就能完成。页岩气革命优化了美国的能源供给能力,降低了美国汽油的价格,但是这种优势正是要通过国际贸易才能转化为实实在在的好处,而一时意气关上大门,只会给自己的未来发展添堵设障。

中方此前的声明说的很清楚:“中方的态度是始终一贯的。为了满足人民群众日益增长的美好生活需要,满足经济高质量发展的要求,中国愿意从包括美国在内的世界各国增加进口”,需要注意的是:从美国进口并不是不可替代的,如果美国自我感觉过于良好,中国当然可以有更多其他选择。

在国务院新闻办公室6月1日举行的国务院政策例行吹风会上,财政部有关负责人详细解读了中国近期降低日用消费品关税的有关情况:“我想特别强调的是,这次中国政府宣布降低部分日用消费品的进口关税,是我们采取的主动降税措施,是中国扩大开放的重要举措之一,也显示了中国同世界经济紧密融合。”

世界经济政治形势从来都不是静止不动的,有来有往,开放共赢,才能你好我也好。

第四个信号,中美贸易战复杂性、长期性的特点仍未从根本上改变。白宫的声明里表示,要“实现两国贸易关系公平化”,但是此公平非彼公平,美方说的跟我们从中方立场出发想到的可不是同一个意思。5月29日,白宫在另一份声明中表示:“特朗普总统正在直面中国的不公平贸易政策”(President Donald J。 Trump is Confronting China’s Unfair Trade Policies)。声明称:“从现在起,我们期待贸易关系能变得公平互利。”(From now on, we expect trading relationships to be fair and to be reciprocal。)看到没?又是公平——可见,美国自认为一直是被欺负、被不公平的一方。接下来的声明还称:“中国一贯的做法都是在破坏公平和互利,经年累月的贸易让中国从美国经济中获得了不少好处。”看到这里,估计中国老百姓都得哈哈一笑,从来没想到美国还有这么忍辱负重、自己委屈自己的一面。说实话,想转移国内矛盾、想树立自己的强势形象,这种做法我们作为外国人可以表示理解,但是美国的经济发展得好或不好,这个锅中国可不背。

不过,需要我们注意的是,即便特朗普再怎么多变,白宫对于贸易“公平”的认识和立场一时半会肯定不会变,这也决定了双方的磋商必须要从长计议。与其说等待我们的是一场真金白银的贸易战,毋宁说是对双方心理素质、耐力和凝聚力的持久考验。

我们中国人有句老古话“以不变应万变”,讲的就是个心态从容。

特朗普政府无论怎么“变”,我们都有着自己“不变”的底气和坚守:

中国改革开放的基本政策和拥抱世界的态度不会变,

满足人民群众日益增长的美好生活需要的使命不会变,

追求经济高质量发展、坚定不移靠自己的初心不会变。

两句诗与大家共勉:

不畏浮云遮望眼——是浮云总会散去,看事物要看本质;

风物长宜放眼量——历史需要有耐心,格局更考验定力。

来源: 中央广电总台国际在线

