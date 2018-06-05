北青报:西安摇号门涉事企业辟谣底气源于“本土”

原标题：西安“摇号门”里的意外，说明了什么？

“风气怎么被扳过去的，就能怎么被扳过来”

当你观察事物时，置身事外与置身其中，是同样重要的两个视角。作为一枚评论员也是如此。这不，前几天我去了一趟遥远的宁夏。这个只在新闻里观察过的地方，除了有辽阔的沙漠和鲜美的羊肉，还有很多故事。等到一个合适的机会，和你们聊聊。

西安也是这样。这两年西安的新闻特别密集，沉寂许久的关中大地，似乎被搅动起一池春水。就在人们纷纷关心起崔永元那个抽屉的同时，西安的“南长安街壹号”楼盘摇号内定事件，几乎要抢走冰冰的风头。

事情是这样的，上个月底这个名字很霸气的住宅项目要加推楼盘，由于申购人数超过了楼盘量，按照西安市的规定要进行摇号。但萌萌的售楼人员不小心将一份“内定摇号购房者信息表”发到了业主群里。这个表显示，这些内定购房者绝大部分是有西安市及长安区的政府官员打过招呼的。涉及到的，大多是与房地产开发有关的房管、土地、供电等部门。买个房，也搞起了“阴阳号”。

我们可以注意一个数字，根据社科院发布的数据，4月份西安房价同比上涨了73%，位居全国第一。这已经是西安连续很长时间房价涨幅高居全国前列。在“买到即赚到”的诱惑面前，相信不止是西安，很多地方难免都会存在一些“打招呼”的行为。不过西安这次“摇号门”，仍有很多让人意外的地方。

第一就是涉事的西安天磊置业有限公司，这家公司的母公司天朗控股，应该说是地道的西安本土企业。在内定名单被踢爆之初，他们显得既委屈又正义，信誓旦旦地宣称，作为一家负责任的企业，他们严格执行政府各项政策和规章制度。而网爆名单则是捏造出来的，要追踪追查。

可是仅仅过了七天，当西安市长安区调查组证实网爆名单完全准确，并追责了35名公职人员后，这家“始终秉持厚道、信用、务实原则”的负责任企业，全盘承认了这次摇号中的内定行为。

那么要问的是，内部名单都暴露出来了，这家本土企业哪来的底气信誓旦旦地辟谣呢？大概底气就来源于“本土”吧。有35名公职人员“背书”，一家不订阅“团结湖参考”的企业，难免感觉政商之间仿佛仍然奉行的是过去那套规则。而在过去那套规则之下，有啥事是35名领导摆不平的呢？

让人意外的第二点是，在强力反腐多年之后，如果说个把地方还存在党政干部“打招呼”这种违规行为，倒也难免。但是像西安这样的省会城市，在原市委书记等一批领导干部落马、反腐不可谓不强力、教训不可谓不深刻的背景下，仍然会有35名各级干部集体违纪违规，而且这还仅仅是一个楼盘开盘。这就足以引起一番思考了。

此外还有萌萌哒公证部门。事后调查证实，公证人员并没有违纪违法行为，他们就是单纯地没有发现置业公司在摇号系统上做了手脚。公证部门应当为公众的信任负责，公证不公，破坏的是人们对于政府信用的信任。从这种角度上说，公证和司法、纪监部门一样重要，不可不慎。走过场式的公证，反映出的是一种因循苟且的工作作风，本质上是不作为的失职行为。

但与这些意外形成对比的，是西安市的调查非常迅疾。当天磊置业还在信誓旦旦的时候，长安区连夜组成调查组，对于网爆名单逐一核查。最终35名公职人员全部追责，其中8人被免职，天磊置业因涉嫌破坏计算机信息系统犯罪，被立案侦查。

从这种对比中，能看到什么呢？一方面，在西安某些部门，公职人员对于三令五申的法纪仍然视同空文。政商之间，仍然在奉行暧昧不明的规则。而另一面则是，主政执纪者对于公众质疑第一时间回应，对于违规违纪零容忍。从西安这两年被密集关注的新闻中，仿佛都能看到这两股力量的交织。

我们会发现近一两年来，舆论场中的西安一方面是烟头革命、走红抖音、闪电落户，充满清新变革之风。另一方面则是地铁电缆事件、考了21分的教育局，以及此次的“摇号门”。以往遗留下来的种种问题、尤其是迟滞保守的官场风气，仍在阻碍着这场“西安变局”。

无论是西安市民还是外界观察者，无不对于王永康到任西安书记充满期待，希望一位来自发达地区的领导干部能一扫尘霾，使西安追上失去的“黄金十年”。王永康也确实做了多方努力，成绩有目共睹。从发达地区调来一位干部容易，但要把先进的理念和风气引入，却不是一两个人在短时期内就能做到的。但好在我们看到，诸如地铁电缆事件及摇号门事件暴露后，总是能很快得到处理与纠正。

风气怎么被扳过去的，就能怎么被扳过来。千年古都，值得期待它的华丽变局。

（文/于永杰）

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责任编辑：张义凌