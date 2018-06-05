一带一路倡议5周年 上合秘书长:青岛峰会发力落实

原标题：“一带一路”倡议五周年！上合秘书长：青岛峰会将发力落实

[环球时报-环球网报道 记者郭媛丹]在上合峰会召开前夕，6月3日，上合组织秘书长阿利莫夫在当天举行的新闻发布会上表示，“今天的上合成为世界上最大的跨区域组织，在欧亚地区乃至全世界都发挥重要作用。”

上合组织成立于2001年6月15日，是迄今为止惟一在中国境内成立、以中国城市命名、并且在中国设立常设机构的区域性国际组织。

秘书长由成员国国家元首根据外长理事会会议的推荐进行批准。按照上合组织成员国俄语字母的排序，秘书长由各国官员轮流担任，现任的阿利莫夫来自塔吉克斯坦，有着丰富的外交经验，在发布会现场两个多小时的时间内连续回答了各家媒体十余个问题，非常娴熟。

此次青岛峰会，上合组织将首次以“八国”模式亮相。阿利莫夫表示，印度和巴基斯坦的加入，为上合“友谊之树”注入了新的能量，期待今年在中国举办的这一历史性盛会，翻开上合组织发展的新篇章。

阿利莫夫指出，印度和巴基斯坦是地处南亚的两个重要国家，拥有巨大的经济潜力和雄厚的文化资本，在维护区域安全和反恐方面经验丰富。从2012年成为上合组织观察员国，到去年正式加入成员国，印巴两国共同见证了上合组织的发展历程，积极参与“上合大家庭”合作，使上合组织更具有了国际属性。

同时，得益于上合国家各反恐机构的良好合作及高度互信，上合地区反恐机构被视为世界上最高效的反恐机构之一。阿利莫夫认为，随着印度和巴基斯坦的加入，上合的反恐力量将进一步增强。

对于上合组织中的“中国印记”，阿利莫夫强调，担任上合组织轮值主席国一年来，在中方倡导下，上合空间内组织了一系列内容丰富的开创性活动，可以说，涵盖了上合空间内合作的各个领域。中方与其他各方联合发起了30多个机制，中国举办了近200场活动，如首届上合组织妇女论坛、首届上合媒体峰会、首届上合国家电影节等。希望这些活动能够实现机制化。

此外，阿利莫夫还表示，上合组织成员国和观察员国都是“一带一路”沿线国家，不仅拥有丝路文明结下的友好情谊，也建立了当代世界格局中互利合作、守望相助的伙伴关系。2013年习近平主席在阿斯塔纳提出建设丝绸之路经济带倡议，为上合组织的发展带来了巨大机遇，成为“一带一路”框架下相关国家实现战略对接的重要平台。今年恰逢“一带一路”倡议提出5周年，青岛峰会将进一步推动该倡议的落实。

责任编辑：张玉