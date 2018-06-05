同一系统两位60后部级接连调动 一进一出

原标题：巧！同一系统两位部级接连调动

来源：“长安街知事”微信公众号

最新消息，统战系统的两位“60后”副部接连调动，一进一出：中央社会主义学院副院长郑钢淼接替施小琳任上海市委常委、统战部部长；海南省委常委、统战部部长张韵声调任宁夏回族自治区党委政法委书记。

郑钢淼出生于1963年5月，陕西澄城人。西北政法学院法律专业毕业，大学学历，曾任中央统战部三局副局长、局长，2013年10月当选中华海外联谊会秘书长。

中央统战部官网显示，三局为港澳台、海外联络局，主要职责是负责联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属工作；对台胞回祖国大陆定居提出政策性意见，并检查贯彻落实情况；负责中华海外联谊会的工作；联系、指导、协调各民主党派中央、全国工商联和统战系统有关团体的对台和海外统战工作。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，2015年7月，郑钢淼任中央社会主义学院党组副书记、副院长，晋升副部级。

中央社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。十二届全国人大常委会副委员长、民进中央原主席严隽琪任院长。

离开统战系统的张韵声则是一位“老政法”，曾在法院系统工作逾20年。他出生于1964年2月，黑龙江五常人，1985年起在黑龙江高院、海南高院、海口中院任职，期间还担任海口市法制局局长。

2008年6月，时任海口中院院长张韵声转任三亚市副市长，不足一年后改任海南省公安厅副厅长。

2015年底，有“中国第三大垦区”之称的原海南省农垦总局、省农垦集团组建海南省农垦投资控股集团，并成为省政府直属国有独资企业。张韵声出任海南省农垦投资控股集团有限公司董事长、党委书记。

政企不分、社企不分是农垦企业长期存在的问题。张韵声上任后，着力推动海南农垦由政、社、企混合向完全市场主体转变。采取混合所有制形式实现股权多元化，试点推行管理层现金出资持股。

去年4月，张韵声跻身海南省委常委之列，出任统战部部长。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，就在他当选省委常委的当天，《人民日报》刊登了张韵声《扎实推进农垦改革发展》的署名文章。他提到，国有企业深化改革、增强市场竞争力，必须卸下企业办社会这个沉重包袱。

此前担任宁夏回族自治区党委常委、政法委书记的徐广国，已于今年4月履新山西省委常委、统战部部长。

巧合的是，徐广国与张韵声均出生于1964年2月，且都长期在黑龙江工作。徐广国是黑龙江杜蒙人，经济学博士。2011年10月，时任黑龙江省副省长的他调任宁夏回族自治区党委常委，随后任银川市委书记，2017年6月转任宁夏政法委书记。

责任编辑：张义凌