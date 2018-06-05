厅官落马20天后 顶头上司赴纪委“相聚”

原标题：厅官落马20天，顶头上司赴纪委“相聚”

来源：“长安街知事”微信公众号

国台办原副主任龚清概获刑1年后，该系统再有重量级官员落马。4日，广东省委台办原主任陈国兴被宣布接受审查、调查。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，就在20天前，其老部下、省委台办副主任侯振富被查。此前在接受巡视时，该单位被指存在“小金库”，且有退休干部违规兼职取酬。

陈国兴

官方简历显示，1956年11月出生的陈国兴系广东高明人，34岁起便在省委台办工作，直至60岁离开，长达26年。

其中，他于2003年6月升为副主任，4年后转正（正厅级）。2016年9月卸任台办主任一职后，陈国兴专赴省政协任常委、港澳台委员会主任，并于今年1月退休。

需要注意的是，就在5月15日，广东省委台办副主任侯振富因涉嫌严重违纪违法而接受审查、调查。

侯振富

比陈国兴年龄小一轮的侯振富也是个老“台办人”，其27岁便进入广东省委台办，距今已有23年。从秘书人事处到联络处，再回到秘书处任处长，2013年8月，侯振富晋升为副主任。

对比两人的简历可以发现，侯振富任秘书处处长，升为副厅级干部，都发生在陈国兴任台办主任期间。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，这两人的密集落马也与巡视存在着联系。去年上半年，广东省委第15轮巡视启动，包括省委台办在内的12个单位党组成为巡视对象。

在反馈巡视情况时，该单位被指依然存在“小金库问题”，而且违规进行办公楼装修工程。巡视组还特别提到，一些退休领导干部违规在社会团体兼职取酬，已将部分问题线索，转交相关部门处理。

同一单位的下级落马后牵出上级领导，这种情况此前也时有发生。比如在去年7月，宁夏宁东能源化工基地管委会副主任司继涛（副厅级）落马。2个月后，该基地党工委常务副书记张湧（正厅级）被查。

张湧

今年5月，张湧因受贿人民币1136.9万元、美元51万，一审获刑12年。法院查明，其曾利用该基地领导职务的便利敛财。至于司继涛，已于今年2月被提请公诉。检方指控，其利用该基地职务便利接受请托，为他人谋取利益。

根据法律规定，揭发检举他人且查证属实的，可以称之为立功，进而获得从轻或减轻处罚。

此前，海南原副省长冀文林、广西原政协副主席李达球、广州原市委书记万庆良、云南原副省长沈培平等，纷纷通过检举揭发了他人的重大犯罪行为，或者主动向办案机关提供侦破其他重大案件的重要线索，进而获得宽大处理。

在长安街知事（微信ID：Capitalnews）看来，贪官检举揭发或者内斗并非反腐常规利器，将权力关进制度的笼子里才会实现制度化的风清气正。

责任编辑：张义凌