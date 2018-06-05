原铁道部副部长酆炳军逝世 享年92岁

原标题：酆炳军同志逝世

新华社北京6月5日电 原铁道部党组副书记、副部长酆炳军同志，于2018年5月26日因病医治无效在北京逝世，享年92岁。

酆炳军同志逝世后，中央有关领导同志以不同方式表示哀悼并向其亲属表示慰问。

酆炳军，曾用名酆隆秀，1926年12月（农历）生于山西定襄。1939年3月参加革命工作，1941年4月加入中国共产党。1948年起先后任中共中央华北局组织部秘书，大同煤矿副矿长等。1950年起先后任太原铁路管理局政治部组织科科长，北京铁路管理局组织部部长，天津铁路分局党委书记、政委等。“文化大革命”期间被下放。1973年起先后任天津铁路分局党委书记、革委会主任，北京铁路局党委副书记、革委会副主任，铁道部政治部主任等。1981年起先后任铁道部党组副书记、副部长，铁道部党组成员、政治部主任，铁道部党校党委书记、校长，铁道部北京管理干部学院院长。1984年至1985年在中央整党指导委员会任国家建材局联络组组长、中央整党指导委员会中南区副组长。2000年1月离休。

酆炳军是中共十二大代表，政协第七届、八届全国委员会委员。（完）

责任编辑：张玉