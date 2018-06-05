原标题：中国游客大巴加拿大发生车祸 医院：伤者讲普通话

中国侨网6月5日电 据加拿大《星岛日报》援引加拿大CTV电视台报道，当地时间6月4日下午，401高速在普雷斯科特地区一辆疑似旅游客车出现严重车祸，安省省警表示，至少有24人被送往医院，4人有生命危险。

安省省警表示，这辆客车在事发时包括司机及导游在内载有约37人，乘客应该全部都是游客，后来客车撞上石块跌入路边沟中。

Brockville General Hospital表示，已经接收了五名伤者，每位伤者伤势都十分严重。

医院发言人表示，接收的所有伤者都讲普通话，一位翻译目前在医院提供帮助。另有一名伤者乘直升机被送往Kingston Health Sciences Centre。

来自当地电台104.9 JRFM的工作人员表示，这辆客车的车头部分已经完全被毁，车上印有“Union Tour Express”字样。

另有目击者表示，现场一片混乱，看到有乘客受伤流血，大量急救人员在现场救护。

来源：中国侨网

责任编辑：张玉