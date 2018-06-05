我国一级保护动物绿孔雀摸底调查完成 不足500只

原标题：不足500只！历时四年 我国一级保护动物绿孔雀摸底调查完成

来源：央视新闻客户端

孔雀分为蓝孔雀和绿孔雀两个品种。其中比较珍稀的绿孔雀是我国和东南亚一些国家特有的品种，纯种的绿孔雀极为罕见。近日，我国科学家通过数年调查研究，摸清了我国一级保护动物绿孔雀在我国全境的分布情况。

本次绿孔雀全境摸底调查历时四年，通过问卷访问、路线调查、标图及红外相机监控等方法，首次在我国全境范围内，系统地对绿孔雀野外种群数量进行调查。收集到大量珍贵的影像资料。

中科院昆明动物研究所研究员 杨晓君：你看，在这个河滩地，有这么多绿孔雀在活动。

记者：这非常少见吧？

中科院昆明动物研究所研究员 杨晓君：非常少见。这些小孔雀在吃蝉。

记者：有多少只小孔雀？

中科院昆明动物研究所研究员 杨晓君：在这些林地里，往往有十几只孔雀在一起活动。

专家介绍，这样大的绿孔雀群体在我国境内已不多见。这次全境摸底调查收集的资料，将为今后对野生绿孔雀的行为习惯和生存环境的研究，起到重要作用。

如何从外观上辨别绿孔雀

我们平时在动物园里看到的孔雀通常都是蓝孔雀，或者是杂交后的绿孔雀。那么，要如何从外观上辨别绿孔雀，而在人工饲养的孔雀中，又是否能找到纯种的绿孔雀呢？

绿孔雀与蓝孔雀的主要区别是：蓝孔雀的羽冠是呈扇形展开，每一根羽毛像一个羽毛球拍。而绿孔雀羽冠是簇形的，羽毛好像柳叶。此外，绿孔雀面部颜色是黄色的和蓝色，胸颈部有铜钱一样的鳞状斑。

专家介绍，在做绿孔雀全境调查的时候，研究团队也专门对一些动物园和其他机构进行了解，希望可以找到人工饲养的纯种绿孔雀，结果却不尽如人意。

记者：它很难拿到这个样本吗？

中科院昆明动物研究所研究员 杨晓君：现在有一些地方是有一些号称是纯种绿孔雀的，但是往往说不清它的来源。如果要是说你说不清来源的时候，很难判断它是不是真正纯种的。

在四年多的野外调查中，团队发现一只绿孔雀死体，并从中提取了DNA做基因分析。等分析结果出来，今后将可作为参考，与人工饲养的绿孔雀做比照。

中科院昆明动物研究所研究员 杨晓君：如果要是有真正的纯种，我还是希望能做一个绿孔雀的保育中心，把纯种的绿孔雀集中起来，然后进行饲养、繁殖，再野化之后能做到放归到野外，这样也是保护绿孔雀很好的一种方式。

野生绿孔雀生存状况堪忧

经过数年的摸底调查，专家发现，由于人类活动的干扰和栖息地环境的破坏，目前，我国野生绿孔雀生存状况堪忧，数量可能已经不足500只。

中科院昆明动物研究所研究员 杨晓君：90年代调查的时候，文献上有41个县有绿孔雀。而到了我们（2014年）做调查的时候，现在有绿孔雀的地点只有云南22个县。

目前，除了两个县的绿孔雀种群数量保持相对稳定并略有增长外，其他分布区的数量都在减少，本次调查到野生绿孔雀数量仅有194到248只，专家估计，全国境内现存绿孔雀数量可能已不足500只。

中科院昆明动物研究所 研究员 杨晓君：实际上绿孔雀面临的影响因素是非常多的，但真正（主要）影响它的是栖息地的改变和破坏。

杨晓君教授介绍，绿孔雀主要栖息于海拔2000米以下的热带、亚热带常绿阔叶林和混交林中，尤其喜欢在河谷地带的河岸河滩或林间草地以及林中空旷的开阔地带活动，而这正是人类活动活跃的区域。人类活动极大压缩了绿孔雀的生存空间。

目前，我国已将野生动物栖息地纳入了《野生动物保护法》保护范围，如果把绿孔雀的活动范围和栖息范围用重要栖息地的标准保护起来，就可以达到保护绿孔雀的目的。

中科院昆明动物研究所研究员 杨晓君：因为绿孔雀本身繁殖情况挺好，如果我们注意保护就可以使种群得到发展。第二个，绿孔雀的人工繁殖相对而言是比较好做，要是经过几年积累，慢慢中国的绿孔雀（数量）就会得到恢复。（央视记者 王溪 徐小龙）

责任编辑：张玉