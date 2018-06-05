北京发布大风蓝色预警 5日午后到前半夜阵风7级

原标题：北京发布大风蓝色预警
新京报快讯（记者邓琦 实习生余华尊）北京市气象台2018年6月5日10时00分发布大风蓝色预警信号，预计5日午后到前半夜，北京大部分地区将出现4、5级偏南风，阵风7级左右，请注意防范。
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