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北京发布大风蓝色预警 5日午后到前半夜阵风7级

北京发布大风蓝色预警 5日午后到前半夜阵风7级
2018年06月05日 10:11 新京报作者：邓琦 余华尊
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　　原标题：北京发布大风蓝色预警

　　新京报快讯（记者邓琦 实习生余华尊）北京市气象台2018年6月5日10时00分发布大风蓝色预警信号，预计5日午后到前半夜，北京大部分地区将出现4、5级偏南风，阵风7级左右，请注意防范。

责任编辑：张玉

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