原标题：智能手机市场见顶？法媒：增长结束 5G或是催化剂

参考消息网6月5日报道 法媒称，经过十年快速增长之后，智能手机市场突然冷却下来。调查显示，智能手机去年的销量自2007年苹果手机问世以来首次略有下降，今年的初步统计也表明销量在进一步下滑。

据法新社旧金山6月3日报道，分析师认为若干因素冲击了智能手机市场，包括缺乏令消费者叫好的新性能、人们更换手机的频率变慢，以及包括中国在内推动增长的主要市场趋于饱和。

美国技术分析研究公司分析师兼咨询师鲍勃·奥唐奈说：“市场已见顶，这就是结果。这肯定不是智能手机的结束，而是智能手机市场增长的结束。”

智能手机市场2016年开始趋于饱和状态，与数年前的台式和个人电脑的情形差不多。

奥唐奈告诉法新社记者：“这并不意味着市场行情不看涨了——实际上这是个巨大的市场，它意味着商家必须改变思路。”

分析师认为，占据市场一席之地的智能手机销售商不能再指望市场这块蛋糕快速增大，而应依靠精明的竞争手段增加收入。

根据调查，三星手机仍是市场领先者，但是对苹果的领先优势已经缩小。

中国的华为手机位居第三，竞争对手小米手机增长迅速，尽管并未打入美国市场。

国际数据公司（IDC）说，2017年智能手机销售量下降了0.1%，售出14.72亿部手机，主要因为第四季度不景气。

IDC预测2018年智能手机销量还会继续下跌，然后才能借助5G网络新手机和印度生机勃勃的市场出现反弹。

IDC及其他公司均认为，导致去年销量下降的“最大因素”是中国市场。

IDC预测中国智能手机市场下一年将持平，而印度的手机销量将依靠低价手机而继续增长。

IDC分析师瑞安·里思说：“鉴于中国消费了全球约30%的智能手机，它仍然是很多手机制造商的关注焦点。”

IDC认为，智能手机市场反弹的催化剂也许是明年专为超快的5G电信网络量身订制的手机问世。

眼下，智能手机市场看来了无生机。

康特波因特研究公司指出，今年第二季度手机市场比去年同期下跌了3%，这是连续第二个季度下跌。

康特波因特研究公司分析师塔伦·帕塔克说：“智能手机需求减弱是因为发达市场增长放慢，由于智能手机基本性能和设计已达巅峰，发达市场更换手机的周期在延长。可是，新兴市场仍有大量机会。”

预计谷歌支持的安卓系统手机将继续主宰智能手机市场，未来五年之内仍将相对稳定地保持约85%的市场份额。

IDC预测说：“毫无疑问，安卓是大众市场选择的操作系统，而我们没有理由认为这会发生变化。”

中国的小米手机增长迅速。图为北京一家小米手机实体店。（法新社）

中国手机瞄准世界市场

人们对中国智能手机“价格低但品质也低”的印象正在淡化，日本《读卖新闻》3月31日的报道认为，中国智能手机在全球市场上的影响力已超过日本手机。

“跟用iPhone X拍摄的照片相比较，我们公司的产品更胜一筹。”新兴智能手机制造商小米科技公司3月27日在上海举行新品发布会。其创始人雷军多次用本公司新品与美国苹果公司的新款手机进行性能比较，表示小米“令人感动又价格适中的产品”将能征服世界。

据报道，2010年成立的小米科技，现已打入70多个国家和地区，尤其在印度和印度尼西亚迅速渗透。据美国国际数据公司（IDC）称，小米公司2017年在全球的手机发货量为9240万部，比上年增长74%，最早可能从2018年底开始在美国销售手机。

报道认为，中国企业快速发展的原因是，它们实施了积极进军东南亚、普及廉价产品的战略。因为美国苹果公司和韩国三星电子公司在东南亚的影响力较小。

据报道，中国企业生产的智能手机在日本也发起明显攻势。今年1月日本电信运营商KDDI已经采用华为技术公司的终端，其售价在3万日元（1美元约合106日元）左右，比较适中，还带有高性能拍照装置。华为手机通信费用低，质优价廉，很受欢迎。据说KDDI对华为产品给予肯定评价。

报道称，民调公司BCN的森英二指出，中国手机与日本、韩国的智能手机在性能上已没有差距，早已采用了新技术。

据报道，在日本智能手机市场上，美国苹果手机尤其受到欢迎，索尼等日本企业品牌也受到一定的追捧。在日本总务省指示不要过度压低智能手机价格的情况下，价格合适又实用的中国手机有可能扩大影响力。

3月24日，小米在波兰第一家授权经销实体店“小米之家”当天在波兰西南部城市克拉科夫开门营业，吸引数以百计“米粉”到场购物。（新华社）

责任编辑：张玉