阿尔及利亚东西高速公路项目获中国“詹天佑奖”

原标题：阿尔及利亚东西高速公路项目荣获第十五届中国土木工程詹天佑奖

2018年6月3日，第十五届中国土木工程詹天佑奖技术交流会暨颁奖大会在北京举行。本届詹天佑奖评选坚持“数量少、质量高、程序规范”和“公开、公正、公平”的原则及严格的评选程序，从139个申报的优秀项目中，评选出了30个获奖项目。这些项目在工程建设技术、建设理念、节能环保等方面，都有较大创新。

其中由中交第一公路勘察设计研究院有限公司主导设计的阿尔及利亚东西高速公路等5项路桥工程获奖。

东西高速公路是阿尔及利亚东西向干线公路，项目全长1216km，分东、中、西三个标段在全球范围招标，其中中、西两个标段由中国国际信托投资（集团）有限责任公司和中国铁建股份有限公司联合中标，由中交第一公路勘察设计研究院有限公司负责设计，两段总里程长达528km，采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度按地形类别分为100km/h和120km/h两种，路基宽度33.0m，桥梁17697m/261座，隧道2470m/2座，互通立交30处，这在中国承接的国际公路项目中，工程规模首屈一指。

工程于2006年9月18日开工建设，2012年4月9日竣工，总投资69亿美元。阿尔及利亚东西高速公路项目在当时是中国公司有史以来在国际工程承包市场获得的各类工程中单项合同金额最大、同类工程中技术等级最高、工期最短的大型国际总承包项目。

依托工程建设实践，阿尔及利亚东西高速公路项目在科技创新与新技术应用方面取得诸多成就：首次系统研究了欧洲公路建设规范体系，部分理念已被我国新版《公路工程技术标准》采纳；自主开发基于欧洲标准的桥梁通用设计图、路线和桥涵设计计算系列软件；引进欧洲斜坡路基处治、软质边坡支护先进技术，填补国内相关领域空白；创新极软岩大断面隧道设计施工成套技术、研发高模量沥青混合料外加剂；吸收欧洲减隔震设计理念，研发新型桥梁减隔震装置，成功实现中国技术和产品的海外输出；创新运用高速公路混凝土防撞护栏滑膜施工工法、添加剂型高模量沥青混凝土路面施工工法和O型预制块挡墙施工工法等。此外，获国家专利15项，已形成专利产品4（系列），专利产品获国际认证1项；开发具有自主知识产权的CAE/CAD软件5项；基于欧洲标准的桥梁通用图6套（系列）；获得中国公路建设行业协会颁发工法证书2项等。

凭借科技创新方面的“硬实力”，阿尔及利亚东西高速公路项目脱颖而出，成为路桥工程方面唯一获奖的海外项目。

责任编辑：张玉