原标题：小姐姐看上去也很能打！中意警察联巡下华人社区

“我们希望深入意大利的华人社区，去了解他们的安全、治安状况和在安全方面的需求，更好地保护海外华侨华人的利益。”参加第三次中意联巡的中国女警官邓攀对新华社记者说，前两次联巡更多集中于帮助在意中国游客，而今年工作的一大重点是走进华人社区和中资企业。

中国和意大利警方第三次联合巡逻启动仪式5月28日在罗马举行，之后10名成员分为四组分别在罗马、米兰、威尼斯和普拉托4个城市与意大利警方开展为期20天的联合巡逻，协助意方警员处理与在意中国公民和华侨华人安全相关问题。





5月28日，中国和意大利警员出席中意警方第三次在意联合巡逻启动仪式。新华社发（阿尔贝托·林格里亚摄）

他们着中方警用服装及装备，与意大利警员混合编组，徒步或乘车巡逻。 所以近期小伙伴们在意大利街头看到熟悉的中国警察制服不要怀疑自己是不是出了国。

5月28日，中国和意大利警员出席中意警方第三次在意联合巡逻启动仪式。新华社发（阿尔贝托·林格里亚摄）

近日，中意警员前往罗马华人社区进行座谈，走访。这也是本次联巡的一大特点。

记者跟随中意警察来到了位于罗马中央火车站附近的维托里奥区。在这个区域聚集着大量的华人商铺、饭店。罗马华侨华人联合总会坐落在此。

意大利华侨团体、商会代表以及罗马华助中心代表参与了此次座谈会。据了解，在意华侨华人以浙江籍为主，占比约80%。

意大利华侨团体、商会代表和罗马华助中心代表参加了座谈会。来意多年的华人代表张国权说：“特别感谢中国政府、特别是公安部对海外华侨华人的关心。我觉得中意警务联络越来越密切，为海外华侨华人工作和生活提供了安全保障。”

“第一个感受，很惊喜，怎么能在罗马看到中国的警察。第二个很诧异，中国警察到这来干嘛？第三个很自豪，这是以前根本想不到的，所以说我为今天的中国自豪。”

意大利国家警察克里斯蒂安是第三次参加中意联巡，他表示双方每年都尝试进一步改善合作方式与关系，希望探索不同的方式帮助在意华侨华人。

另一方面，听取华侨华人代表的讲述后，三方经过思想碰撞，消除掉很多原来华侨华人与意大利警方因为文化、语言而产生的误解。

中国驻意大利大使李瑞宇在今年的启动仪式上表示，中意联合巡逻是中国公安机关为进一步保护海外中国公民安全利益所做的创新尝试，有助于深化两国执法合作，有效保护在意中国公民和华侨华人人身和财产安全，展示中国警察的良好形象和警务素养，也有助于中意双边关系的发展。

记者：吉莉 罗伯特

责任编辑：张义凌