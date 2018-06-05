海关总署:宝马保时捷沃尔沃召回12274辆隐患汽车

原标题：海关总署：宝马、保时捷、沃尔沃召回12274辆存隐患汽车

一、

日前，宝马（中国）汽车贸易有限公司向海关总署备案了召回计划，从2018年6月5日起，召回2017年12月14日至2018年3月26日期间生产的部分进口宝马M5车辆，共计66辆。

召回范围内部分车辆由于制造原因，其发动机控制单元内程序存在错误，可能在某些驾驶条件下燃油泵停止运行。这可能导致车辆行驶时发动机停止运转，存在安全隐患。

宝马（中国）汽车贸易有限公司将免费为受影响车辆的发动机控制单元进行重新编程，以消除缺陷。库存车辆将在消除缺陷后再进行销售。

宝马（中国）汽车贸易有限公司将以挂号信等形式通知客户。用户可拨打宝马服务热线400-800-6666，获取此次召回的相关信息。

二、

日前，宝马（中国）汽车贸易有限公司向海关总署备案了召回计划，从2018年6月29日起，召回2008年9月22日至2011年11月19日期间生产的部分进口宝马550i、650i、750Li、760Li、X5、X6、迷你库珀S及劳斯莱斯古思特汽车，共计5763辆。

召回范围内部分车辆由于设计原因，其辅助水泵可能老化并发生内部短路。某些情况下，水泵电路板可能发生过热熔损，这增大了引发车辆起火的风险，存在安全隐患。

宝马（中国）汽车贸易有限公司将免费为受影响车辆更换新的辅助水泵总成，以消除缺陷。

宝马（中国）汽车贸易有限公司将以挂号信等形式通知客户。用户可拨打宝马服务热线400-800-6666，获取此次召回的相关信息。

三、

日前，保时捷（中国）汽车销售有限公司向海关总署备案了召回计划，将自2018年6月25日起，召回2014年6月23日至2014年11月24日期间生产的2015年款保时捷918斯派德（Spyder）汽车。据该公司统计，中国大陆地区共涉及30辆。

本次召回范围内的车辆，前桥、后桥的连接纵向和横向控制臂的连接轴容易受到应力腐蚀，可能会产生裂纹并逐渐导致该部件断裂。在某些情况下（如在赛道上驾驶），车辆的操控性能可能会受到影响从而增加碰撞的风险，存在安全隐患。保时捷（中国）汽车销售有限公司将为召回范围内的车辆免费更换涉及的部件。建议 918斯派德（Spyder）汽车的用户在该召回没有完成前，不要驾驶车辆参与任何赛道活动。

保时捷（中国）汽车销售有限公司将委托全国各保时捷售后服务中心通过挂号信等方式主动与召回范围内车辆的车主联系，并提供相应的免费维修服务。用户可登录保时捷（中国）汽车销售有限公司官方网站 http://www.porsche.com/china 或拨打免费客户服务中心热线：400-820-591及授权经销商电话了解本次召回的详细信息。

四、

日前，沃尔沃汽车销售（上海）有限公司向海关总署备案了召回计划， 从2018年6月5日起，召回2015年1月15日至2016年5月29日期间生产的部分进口2016款沃尔沃XC90汽车，共计6415辆。

本次召回范围内的车辆由于供应商制造问题，发动机冷却液排放软管连接器强度不足，可能导致冷却液泄漏，不符合标准相关要求，存在安全隐患。

沃尔沃汽车销售（上海）有限公司将对召回范围内的车辆免费更换合格的排放软管，以消除缺陷。

沃尔沃汽车销售（上海）有限公司将以挂号信等形式通知客户。召回开始后，沃尔沃授权经销商将主动联系相关车主，安排召回事宜。用户可以拨打沃尔沃售后服务热线400-678-1200进行咨询。

来源：微信公号“海关发布”

责任编辑：张玉