原标题：去年押中高考作文题的他，今年押的题是这个

7日，一年一度的高考又要拉开它短暂又隆重的大幕。

作为上上上上……届考生，刀哥除了帮广大学子们祈求那几天风调雨顺、气温舒爽以外，还想继续做好一件事。

估计有的刀友已经猜到了，那就是押题。去年，刀哥无心插柳的一篇文章，居然猜中了全国1卷的作文题。（附上次文章链接：高考题越来越难，要怨就怨天朝发展太快吧）

虽说人不能两次踏进同一条河流，彩票也不能把把中，但刀哥还是非常愿意本着为人民服务的态度，再押一次宝。皇马都欧冠三连冠了，凭啥我就不能高考押题两联庄？

走起！

守护英雄形象

5月1日起，《英雄烈士保护法》正式施行，中国正式打响一场用法律捍卫英雄烈士尊严的保卫战。从此，以亵渎、否认、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的，或者宣扬、美化侵略战争或者侵略行为的，严惩不贷。

网友对此精辟点评：颤抖吧，精日分子。

“精日”分子，精神日本人也。今年2月，两名男子身着日本军服在南京紫金山抗日守军碉堡前拍照。3月，还是南京，一男子在大屠杀纪念碑前拍摄视频，言辞激烈，侮辱他人。

这些被王毅部长怒斥为“败类”的精日分子，数典忘祖，丧失了人性的良知，他们正在用自己的无知不断侮辱我们的英雄烈士。

无知的不止是精日分子，还有好些历史虚无主义者。

这些年，围绕英雄传出各种奇奇怪怪的话。有人说雷锋故事是虚构的，有人侮辱烈士是“烤肉”，还有貌似在考证“狼牙山五壮士”到底有没有拔老乡萝卜，实则试图借此否认那段历史的真实性，等等。

他们忘记了，没有英雄们的浴血荣光，我们不会拥有今天的新时代。

我们从不讳言，英雄有自己的时代局限性，正因为如此，我们不能用今天的尺子去丈量昨天的英雄。我们也承认，一些口口相传的英雄形象过于完美，少了一些烟火气，但对千千万万中国人来说，他们不是神，是人，这样的他们身上依然有着恒久的道德价值。

郁达夫在鲁迅追悼会上说：“一个没有英雄的民族是可悲的奴隶之邦，一个有英雄而不知道尊重英雄的民族则是不可救药的生物之群。”

我们需要英雄。

不管时代如何变化，英雄始终是标注历史的精神坐标。一个民族，如果对自己长久信仰的精神图腾都可以任意拆解，它还如何能长久屹立于世？

奋斗在新时代

在“新时代”与“传统文化”两个选项之间，刀姐难以取舍。

诗词大会、朗读者、经典咏流传、如果国宝会说话等一系列传统文化类节目的热播，让多家高考辅导机构押宝“传统文化”。“传统文化”可出题的素材也多：琴棋书画、文房四宝、古代建筑、中医中药、唐诗宋词……

不过，鉴于中大奖的常常是少数派，刀姐决定还是谈谈“新时代”。

“新时代”是什么？是中国从人均几百美元的贫穷社会跃升到人均8000美元的中等收入国家的上游，是人民的需要随着国家进步继续升级，围绕“幸福”的讨论变得活跃。

新时代，是中国发展一个新的历史方位。

我们过去走过一些弯路，但吃一堑长一智是中国政治的坚定逻辑。经过这些年的发展，我们的体制优势尽显无疑：中国社会的资源和精力被最大化地合理运用到国家发展上，形成外界对中国“善于办大事”的可靠认知。

“长征”“神舟”“嫦娥”“天宫”……中国航天实现了一次次的跨越。

我国第二艘航母已经完成第一次海试，国防的相对短板正在被逐渐补上。

还有超级工程港珠澳大桥。它凝结着中国过去数十年在桥梁设计、施工、材料研发、工程装备等方面的各项成果，是一次中国实力的集中展示。

请记住这些熠熠发光的数字：中国高速公路里程13.1万公里，世界第一；中国高铁里程2.2万公里，世界第一；中国城市轨道交通4153公里，世界第一；中国光缆线路3041万公里，世界第一；全球吞吐量排名前十的超级大港，中国独占7席……

如今的中国，有物质基础和发展能力，同时指导思想明确，战略目标清晰，因此有着最高的确定性。今后只要我们坚持实事求是，见招拆招，就一定能够避免颠覆性错误，不让属于我们的“新时代”被人偷走。

核心技术自强

说起这半年的大新闻，中兴被美封杀事件无疑是数一数二的讨论热点。对这件事，我们除了说些美国杀敌一千自损八百的常规套话之外，还需认真思考，为什么一个小小的芯片能卡了我们的脖子。答案简单讲就是核心技术没掌握在自己手里。

为什么没掌握在自己手里？是我们不愿意吗？当然不是。刀哥相信这里面更多是客观条件和被迫选择叠加的结果。

新中国成立至今，我们的科技水平总体一直处于追赶姿态。在这种背景下，如果一家企业全身心搞自主研发，那么必须投入大量的时间和金钱，而最终拿出的产品相比市场上成熟的技术很可能又贵又不太好用，没有竞争优势，丢掉市场也就在所难免。

所以，就有了“造不如买，买不如租”的说法。从经济学角度讲，也确实如此。把国外先进技术引进来，转化成产品直接销售，性价比肯定好很多，而且有竞争力。

但经过中兴事件的敲打，我们再次清醒地认识到，核心技术是买不来的。就好像房客被房东赶出住所，即便是后者毁约，只要赔点钱，前者该走还得走。所以，我们还是要拿出买房的劲头搞好核心技术的自主研发。

与买完房就把心放肚子里稍有不同的是，核心技术研发出来之后，还需要经过市场的检验，通过市场的试错纠错，实现产品不断迭代升级。但如果没有国家干预，市场可能不会接受又贵又不好用的产品。怎么办？

一方面需要我们普通消费者真的践行支持国货，而不是在网上喊喊口号。在产品质量差不太多，价格又还说得过去的情况下，不妨给本民族的产品多些支持。另一方面，更可行的是，国家需要介入创造一种小范围环境，给予自主研发技术应用的机会。

比如日后，我们真的搞出可以和Windows差不太多的操作系统，在不影响安全和工作效率的情况下，请部分政府机关事业单位教育机构先行先试。

当然，刀哥也不是说要关起门来憋大招，那是不可能的。还记得当初我们怎么落后的吗？

改革开放40年

说起落后，我们必然想到封闭，而与此相对的就是开放。今年是2018年，是中国改革开放40周年。

40年前的1978年，先是一篇名为《实践是检验真理的唯一标准》的特约评论员文章，在《光明日报》头版刊发，掀起席卷中国的真理标准大讨论。

而后当年年末，中国共产党十一届三中全会召开，高度评价了关于实践是检验真理的唯一标准的讨论，重新确立“解放思想、实事求是”的思想路线，作出了改革开放这一“决定当代中国命运的关键抉择”。

其实，这些关键节点的史实，刀哥顺着往下说也意思不大，估计书上都有。不妨通过对一些相对微观亮点的梳理，以更直观的视角以小见大。

有媒体近日列出改革开放40年，40个“第一”改变了中国。其中，第一条彩色电视机生产线建成并投入试生产，第一个专利申请号发出，第一家肯德基在北京前门开业，第一条高速公路——沪嘉高速公路全线通车，第一笔电子交易不期而至……这些既是改革开放取得的早期成果，又因为现如今的指数级增长而成为中国崛起的一个个注脚。

中国电视机产量在80年代的时候就超过日本，并将世界第一保持到今天；专利申请量在全球也是数一数二，且正逐渐从专利大国向强国转变；高速公路总里程截至去年底，已超过13万公里，稳居世界第一；网络购物更是由于移动互联网的发展，成为许多中国人的日常操作。至于肯德基，不用数现在国内有多少家，把当初对待“洋玩意”那股热火劲儿，和现今普通食客的平常心一比，就全明了了。

这是从数量上比较。如果从密度上看，也能看出点门道。这40个第一，有24个是在本世纪，而且这其中的绝大多数，比如辽宁舰入列、首届世界互联网大会召开、世界首颗量子科学实验卫星发射升空等都在近十年之内。可见我们前进的步伐也是越迈越快，未来的路无限光明。

人工智能和未来

人工智能是前年和去年的大热，但本着爆冷门的心理，刀哥想把人工智能也说道说道。

前两年，因为谷歌的阿尔法围棋杀得人类顶尖棋手捶足顿胸，自叹弗如，让人工智能火了相当长一段时间。机器人、无人驾驶、语音识别等相关领域取得突破的新闻，也是频频刷爆朋友圈。

在这种背景下，难免有人会产生不久的将来会被机器替代的恐慌，甚至担心终结者或黑客帝国那样恐怖而人类回天乏术时代的到来。

对于人工智能会否发展到威胁人类生存的地步，刀哥曾经采访的专家说过，在人工智能没有自己意识的阶段，它的追求都是人类给的。那么这种人工智能的最大威胁不在于机器，而在于人类，要防止揣着不良目的的人利用人工智能做坏事。

而在人工智发展到拥有自我意识的时候，它会给自己定义一些追求，但届时它可能憧憬的是整个宇宙。因为不需要呼吸，火星和地球对人工智能来说没有区别，所以与人类争夺地球生存空间的可能性不大。

不过，这并不是说，我们就可以高枕无忧，等着吃人工智能的红利。未来，将有大把的职业被机器接管，就像郭德纲相声说的，于谦读的是BB机修理专业，结果于谦还没有毕业，BB机先毕业了。

面对这种局面，一方面要求我们的教育要朝前看，发掘人类潜力，真正培养一批在未来依然有用的人才。

另一方面，我们也需要看到，人工智能的发展浪潮带给人类社会的不只是替代。比如，马匹被汽车和装甲车挤下公路和战场，原来的车夫和骑兵虽然被替代了，但这些行当中相当一部分，转换为司机和装甲兵等新行当，重新投入到社会进程中。

因此，对于人工智能以及人类未来，我们要多想一点，但也要避免想多了。

以上就是刀哥为大家梳理的五大考点，希望能对即将赴考的学子有所帮助。如果我们有幸言中，记得回来留言告诉我们哟。谢谢啦！

来源：补壹刀（ID：buyidao2016）

责任编辑：张玉