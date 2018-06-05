一个成立17年的群里都在聊些啥？

原标题：一个成立了17年的群里都在聊些啥？
再过几天，第十八次上海合作组织峰会将在中国青岛拉开帷幕，这是上合组织正式扩员后的首次盛会。
从成立之初的六个成员国到如今八个成员国、四个观察员国和六个对话伙伴，“上合群聊”在不断壮大，组织中不同身份的成员要承担哪些责任与义务？入群又要遵守哪些规则？
拉你进群，围观一下呗
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