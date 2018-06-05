央媒揭秘另一支侵华日军细菌部队 堪比“七三一”

原标题：央媒揭秘另一支侵华日军细菌部队，罪行堪比“七三一”

侵华战争时期，日军除了有臭名昭著的日本关东军第七三一部队，在吉林长春，还有一支秘密的细菌部队，日本关东军第一〇〇（零零）部队。近日，记者对一〇〇部队遗址进行了实地探访。

探访侵华日军一〇〇细菌部队遗址

在吉林长春绿园区革新东路附近，有一个被树木掩映的烟囱建筑。从空中看，这片建筑与周围的居民区格格不入。而这里，就是侵华日军第一〇〇部队遗址所在地。

侵华日军第一〇〇部队专题展览项目研究人员 宋陵宇：

部队核心区的范围是这里。有资料记载，核心区宽500米、长1000米。他们要做针对农作物的细菌感染实验，所以试验田、本部和养牛马羊的动物圈舍都在这里。

第一〇〇部队是以家畜和植物为研究对象的关东军总司令直属细菌部队，同时还从事畜类病菌对活人体的杀伤力研究，并以活人作为实验对象。

其前身是1931年11月成立的“关东军临时病马收容所”，后曾改编为“关东军临时病马厂”、“关东军军马防疫厂”，直至1941年以秘密番号“一〇〇”代替。

日军侵华期间，“第一〇〇部队”研制以牲畜为对象的细菌武器，并与“七三一部队”配合，大量散布鼠疫、霍乱、伤寒、鼻疽、炭疽热及其它烈性传染病的致命细菌。

宋陵宇：都是比较严重的恶性传染病，一旦得上致死率非常高。比如一个人肺部感染炭疽热的话，48小时内基本就发病死亡了。

1945年8月，日本投降前夕，第一〇〇部队将所有贵重设备运走，后将大部分部队驻地建筑物和实验场所炸毁，以销毁细菌战罪证。原本一〇〇部队的三座烟囱，现在只剩一座。

日本老人口述历史 来华反思战争

近日，以口述历史方式反思战争的几位日本老人来到吉林长春，参观了侵华日军第一〇〇部队遗址。

日中口述历史文化研究会常务副会长 李素桢：在距离一〇〇部队20分钟路程的地方，还有一支部队叫五一三部队。这个五一三部队全是兽医，这些兽医每天到一〇〇部队里接受细菌战培训，培训完了才送上战场，现在资料中能查到的人数有300多人。

“日中口述历史文化研究会”理事牛越国昭参观遗址后痛斥，“日军为了侵略把破坏无限放大，令人震惊”。

日中口述历史文化研究会理事 牛越国昭：七三一部队的各种细菌武器研究是直接针对人进行危害的，而一〇〇部队是针对于家畜和人相结合的细菌危害武器研究。原来日本军是这样来进行扩大细菌武器侵略的，这让我感到很震惊。

这种事情从某种角度来说，我认为是跟七三一部队做过的事情是一样的，这是非常卑劣的战争犯罪行为。

在遗址现场，以口述历史方式反思战争的几位老人提到，2018年是《中日和平友好条约》缔结40周年，战争的记忆离我们并不遥远，正视历史、尊重历史，才能更好地珍惜和平。

日本反战人士 高桥纪代子：战争是多残酷的事情，人到底能变得多残忍，这也让我重新反思了一下。

一直以来，日本都说自己没有做过，即使是现在，也有好多人都说我们没有加害过。然而对于事实，我们还是要用自己的眼睛来验证。我们对于自己做过的事情要承认，也要与现在及将来的世界和平相结合。

来源：解放军报记者部、央视新闻、新华社

责任编辑：张义凌