吉林松原市宁江区发生2.8级地震 震源深度10千米

原标题：2018年6月5日松原市宁江区发生2.8级地震
2018年6月5日13时02分08秒，在松原市宁江区毛都站镇附近（东经124.72度、北纬45.29度）发生2.8级地震，震源深度10千米。
松原市地震局将进一步加强震区余震监测和观测资料分析研判，密切跟踪震情发展。目前，未有房屋破损和人员伤亡报告，正在进一步核实中，如有新情况，迅速报市委、市政府。
来源：松原市地震局
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