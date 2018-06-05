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吉林松原市宁江区发生2.8级地震 震源深度10千米

吉林松原市宁江区发生2.8级地震 震源深度10千米
2018年06月05日 13:51 政府网站
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　　原标题：2018年6月5日松原市宁江区发生2.8级地震

　　2018年6月5日13时02分08秒，在松原市宁江区毛都站镇附近（东经124.72度、北纬45.29度）发生2.8级地震，震源深度10千米。

　　松原市地震局将进一步加强震区余震监测和观测资料分析研判，密切跟踪震情发展。目前，未有房屋破损和人员伤亡报告，正在进一步核实中，如有新情况，迅速报市委、市政府。

　　来源：松原市地震局　

责任编辑：张玉

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